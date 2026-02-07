Сергей Безруков проведёт в Уфе Большой детский фестиваль

В своем докладе министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова рассказала о подготовке к фестивалю на региональном уровне.

— Программа фестиваля «ЭХО БДФ» состоит из двух направлений. Первое — показы лучших спектаклей, кино- и анимационных фильмов — лауреатов Большого детского фестиваля. В Уфе спектакли будут представлены на трех площадках: Молодежный театр, Театр кукол, Русский драматический театр. Открытие с показом спектакля «Маленький принц» состоится в театре оперы и балета.

Второе направление — образовательная программа форума. В рамках фестиваля состоятся творческие встречи с современными авторами и иллюстраторами, просветительские программы для представителей культурной сферы. Мастер-классы по вокалу, сценической речи и движению, актерскому мастерству проведут известные педагоги, — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев поручил уделить особое внимание безопасности детей и качеству художественной программы. Он подчеркнул, что задача оргкомитета — обеспечить комфортные условия для юных участников и их родителей.

— «ЭХО БДФ» — значимое событие для общероссийского культурного пространства. Программа обеспечивает жителям регионов доступ к лучшим образцам современного искусства, способствует творческому развитию детей и подростков, предоставляет профессиональному сообществу новые инструменты для повышения эффективности работы.

Наш принцип: качественное современное искусство и актуальные знания должны быть доступны каждому. Искренне верю, что встреча с Башкирией в рамках «ЭХО БДФ» станет взаимным творческим открытием и обогащением и для проекта, и для жителей региона, — отметил, находясь на видеосвязи, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Большого детского фестиваля и Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Фото: пресс-служба министерства культуры республики.