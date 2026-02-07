Четыре театра Башкирии примут участие в программе «Большие гастроли»

В «Межрегиональной программе» честь представлять Башкортостан выпала сразу трем коллективам. В список вошли Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, Туймазинский государственный татарский драматический театр и Салаватский государственный башкирский драматический театр. В программе «Для детей и молодежи» примет участие Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

Всего для участия в «Больших гастролях» поступило 402 заявки от театров России, сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии. В результате конкурсного отбора участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана на 2026 год стали 238 театров России.

Фото: пресс-служба министерства культуры Башкирии.