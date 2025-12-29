-10 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
29 Декабря , 16:53

В новогоднюю ночь телеканал БСТ покажет концерт группы Ay Yola

Главный телеканал Башкортостана подготовил для зрителей богатую праздничную программу, в которой будет подведение итогов года, концерты, специальные выпуски популярных программ и выступления звезд эстрады, сообщает БСТ.

В новогоднюю ночь телеканал БСТ покажет концерт группы Ay Yola
В новогоднюю ночь телеканал БСТ покажет концерт группы Ay Yola

В 17.30 на детском телеканале «Тамыр» покажут фильм-концерт «Далекое и близкое детство». Зрителям вместе с юными артистами предстоит угадывать имена известных личностей по их детским фотографиям, окунуться в далекие, но близкие сердцу воспоминания.

В 19. 00 смотрите специальный выпуск проекта «Республика LIVE», посвященный рабочим поездкам Радия Хабирова. Авторы программы расскажут о самом главном  людях и результатах. В минувшем году глава Башкортостана часто общался с жителями. Они поднимали сложные вопросы, обнажали проблемы. Что-то уходило в поручения и планы, что-то сразу брали в работу. Будет и блок о решении вопросов федерального уровня. У Радия Хабирова было много встреч и за пределами региона. Интересное из мира политики, закулисье рабочих поездок, то, что обычно остается за кадром  в специальном выпуске программы «Республика LIVE».

А сразу после, в 20.00 — «Итоги года», в которых журналисты новостной службы телеканала БСТ вспомнят главные события уходящего 2025 года.

В 21.30 на БСТ  премьера телевизионной версии сольного концерта Ay Yola в Уфе. Башкирская группа Ay Yola взорвала все мировые чарты и недавно вернулась из масштабного тура по России. Музыкальное трио завоевало сердца слушателей хитом «Homay», который уже перевели на множество других языков, а осенью музыканты выпустили полноценный альбом по мотивам народного эпоса «Урал-Батыр». .

Продолжит праздничную программу новогодний проект «Поем все вместе!», в котором телезрители услышат все самые популярные и легендарные песни башкирской эстрады.

Традиционно в 23.45  новогодние поздравления главы Башкортостана Радия Хабирова и президента России Владимира Путина, а сразу после боя курантов телеканал БСТ покажет грандиозный юбилейный гала-концерт «Башкорт йыры-2025», который объединил на одной сцене молодых талантов и звезд национальной эстрады.

Фото: скриншот видео.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru