В новогоднюю ночь телеканал БСТ покажет концерт группы Ay Yola

В 17.30 на детском телеканале «Тамыр» покажут фильм-концерт «Далекое и близкое детство». Зрителям вместе с юными артистами предстоит угадывать имена известных личностей по их детским фотографиям, окунуться в далекие, но близкие сердцу воспоминания.

В 19. 00 смотрите специальный выпуск проекта «Республика LIVE», посвященный рабочим поездкам Радия Хабирова. Авторы программы расскажут о самом главном — людях и результатах. В минувшем году глава Башкортостана часто общался с жителями. Они поднимали сложные вопросы, обнажали проблемы. Что-то уходило в поручения и планы, что-то сразу брали в работу. Будет и блок о решении вопросов федерального уровня. У Радия Хабирова было много встреч и за пределами региона. Интересное из мира политики, закулисье рабочих поездок, то, что обычно остается за кадром — в специальном выпуске программы «Республика LIVE».

А сразу после, в 20.00 — «Итоги года», в которых журналисты новостной службы телеканала БСТ вспомнят главные события уходящего 2025 года.

В 21.30 на БСТ — премьера телевизионной версии сольного концерта Ay Yola в Уфе. Башкирская группа Ay Yola взорвала все мировые чарты и недавно вернулась из масштабного тура по России. Музыкальное трио завоевало сердца слушателей хитом «Homay», который уже перевели на множество других языков, а осенью музыканты выпустили полноценный альбом по мотивам народного эпоса «Урал-Батыр». .

Продолжит праздничную программу новогодний проект «Поем все вместе!», в котором телезрители услышат все самые популярные и легендарные песни башкирской эстрады.

Традиционно в 23.45 — новогодние поздравления главы Башкортостана Радия Хабирова и президента России Владимира Путина, а сразу после боя курантов телеканал БСТ покажет грандиозный юбилейный гала-концерт «Башкорт йыры-2025», который объединил на одной сцене молодых талантов и звезд национальной эстрады.

Фото: скриншот видео.