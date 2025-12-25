Педагог из Уфы стал победителем конкурса мастеров в сфере искусства

Азамат Хасаншин — заслуженный деятель искусств РБ, кандидат искусствоведения, доцент кафедры эстрадно-джазового исполнительства Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших мастеров и педагогов-наставников в сфере культуры и искусства прошла в Москве, в стенах Общественной палаты России. Конкурс охватил такие направления, как изобразительное искусство, архитектура, музыка, кинематография и музейное дело и отметил уникальных специалистов-педагогов.

Фото предоставлено Азаматом Хасаншиным.