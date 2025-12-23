Рисунки школьниц из Башкирии станут обложками в Яндекс Книгах

Всего в конкурсе приняли участие более 30 тысяч ребят. Жюри, столкнувшись с огромным количеством талантливых работ, отобрало 66 победителей со всей России.

В этом году конкурс был посвящен классической литературе. Школьники представили свои варианты обложек для любимых книг, соревнуясь в номинациях «Классное чтение» и «Внеклассное чтение». Школьница из города Кумертау предложила изображение для обложки повести Александра Грина «Алые паруса». Жюри также понравилась иллюстрация участницы из Белебея к сборнику сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка «Алёнушкины сказки».

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Российской государственной детской библиотеке в Москве. Лауреатов поздравили статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, руководитель сервиса Яндекс Книги Виталий Григораш и директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. В своем выступлении Жанна Алексеева отдельно отметила работу российских библиотек, которые поддержали это творческое соревнование. По ее словам, более 4 тысяч библиотек по всей стране провели специальные мероприятия, сопровождающие марафон: в учреждениях были организованы отдельные пространства для создания дизайнов обложек, а также проводился коллективный просмотр видеолекций литературоведов и дизайнеров, которые рассказывали о креативных подходах к созданию обложек.

Победители в номинации «Классное чтение» получили уникальную возможность: их иллюстрации украсят обложки соответствующих произведений сервиса Яндекс Книги. Все работы победителей и участников конкурса можно увидеть на сайте проекта: культурныймарафон.рф/.

Фото: минкультуры РФ.