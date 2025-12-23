Мастерица из Мелеуза завоевала Гран-при всероссийского конкурса сувениров

Победа башкирской мастерицы — часть большого успеха региона. В 2025 году ремесленники из Башкирии завоевали рекордные 43 награды на этом конкурсе, подтвердив статус одного из лидеров в сфере народных художественных промыслов.

«Эти победы на федеральном уровне свидетельствуют о высоком потенциале региональных мастеров, которые готовы успешно представлять республику в национальном масштабе. Они подтверждают уникальность декоративно-прикладного искусства региона», — подчеркнула министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

История мастерской LightWood началась в 2015 году с производства станков для вышивки. Для развития дела Наталья Старкова обратилась за поддержкой в центр «Мой бизнес» в Кумертау. Специалисты помогли составить бизнес-план для получения субсидии по программе АСПК (адресная социальная помощь на основании социального контракта). На полученные 350 тысяч рублей предпринимательница приобрела новое оборудование, что позволило значительно повысить качество продукции. Сегодня география заказов предпринимательницы охватывает 24 страны, а ассортимент расширился до авторской мебели, товаров для дачи и бани, декора интерьера и эксклюзивных подарков.

Уже в 2024 году продукция мелеузовской мастерской получила признание на федеральном уровне: компания «МосКино» выбрала вышивальный станок LightWood для съемок исторического сериала «Князь Андрей», премьера которого намечена на следующий год.

По словам Натальи, главная сложность в ее деле — не создание, а продвижение продукта. «Помимо изготовления, нужно обеспечить качественный маркетинг, привлекательное оформление, правильное размещение и активное продвижение», — отмечает она.

Для роста бизнеса мастерская планирует расширить производственные площади. Это ускорит выполнение заказов и откроет возможности для реализации более масштабных проектов.

Успехи мастеров стали возможны благодаря комплексной поддержке в регионе. В 202к году на базе центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» был создан центр «Мой креативный бизнес».

«В этом году порядка 100 мастеров НХП и ремесленников получили возможность бесплатного участия в престижных выставках, таких как «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры» и всероссийская «ЛАДЬЯ», — сообщила директор Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерина Смоленчук.

Таким образом, история Натальи Старковой — это пример того, как талант, предпринимательская инициатива и эффективная государственная поддержка вместе создают успешный продукт, способный покорить всероссийский уровень и стать визитной карточкой региона.

Фото: пресс-служба правительства РБ.