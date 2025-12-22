В Башкирии горловое пение войдёт в Единый реестр этнокультурного достояния

Горловое пение (узляу) — архаичный вид вокала, сохранившийся среди тюркских народов лишь у башкир, тувинцев и якутов. Первые письменные свидетельства о нём, включая заметки Владимира Даля, относятся к середине XIX века. Сегодня это древнее искусство находит новое звучание. Яркий пример — творчество солиста группы «Ай Йола», прославившейся на весь мир аранжировками с башкирскими этническими мотивами. Опыт, стоящий за этим успехом, был накоплен Рамазановым в его предыдущем проекте — этно-рок-группе «Аргымак», основанной в 2009 году. Именно тогда была сформулирована творческая миссия: стать «воротами» для молодёжи, привлекая её к аутентичному фольклору через современные аранжировки. «Аргымак» добился международного признания, выступая во многих странах мира, от Франции до Мексики. Более чем 15-летний путь глубокой работы с традицией и лег в основу нынешнего триумфа «Ай Йолы».

Мастерство владения узляу продемонстрировал также народный сэсэн Илгам Байбулдин. По его словам, такому пению он научился в семье, у своего дяди. Используя три вида горлового пения, Илгам Байбулдин исполнил для собравшихся башкирскую народную сказку. Эксперт Розалия Султангареева отметила историческую значимость традиции горлового пения, указав на связь с древнейшими охотничьими и целительскими практиками.

В режиме видео-связи на Экспертном совете выступила культуролог Наталья Сафонова из Челябинска, которая в августе 2024 года в составе рабочей группы Республиканского центра народного творчества РБ участвовала в экспедиции в Зилаирский район. В деревне Бердяш исследователям удалось зафиксировать уникальные сведения о старинном чувашском обряде — гадании на кольцах, которое в древности проводили в период зимнего солнцестояния. Под исполнение особых обрядовых песен, где каждый куплет содержит скрытое пожелание, ведущая-гадальщица доставала украшения, предсказывая судьбу его хозяйке.

Еще одним ярким гостем Экспертного совета стал музыкальный коллектив из села Красный Яр Уфимского района. Народный ансамбль «Ивушка» существует с 1982 года, и в их исполнении локальных песен сохраняются диалектные черты, такие как характерное оканье. У истоков ансамбля стояли несколько женщин с непростой судьбой – их отцы погибли на войне, навсегда оставив в сердце детей глубокую скорбь. Чтобы излить свою печаль, женщины собирались в старом деревенском клубе и пели так, как слышали от своих бабушек и прабабушек. В репертуаре «Ивушки» только местные песни, которые бытуют именно в Красном Яре. Жители села до сих пор приносят забытые напевы, а ансамбль возвращает их к жизни.

Кулинарным открытием для экспертов стал пирог с солёными огурцами, также представленный красноярцами. Его изюминка — аутентичная начинка, в которую не добавляют ничего, кроме пассерованного лука и солёных огурцов. Рецепт которого был впервые зафиксирован ещё в 1962 году. Специально для Экспертного совета пирог по старинной технологии испекла жительница села Красный Яр Антонина Вавилова – хранительница местных кулинарных традиций. Кроме того, красноярцы познакомили экспертов с народными играми, издавна бытующими в селе, такими как «Золотые ворота», «Комарики», «Ходячий рубль», и рецептом картофельного кваса. Также были представлены образцы традиционного народного костюма, которые хранятся в музее села. Удивительно, отметили эксперты, что Красный Яр, находясь под боком у мегаполиса, продолжает жить своей особой жизнью, сохраняя аутентичную русскую культуру: песни, обряды, игры и кулинарные традиции.

Специалистами ОНЭД были зафиксированы рецепты, которые опровергают привычные представления. Так, например, все привыкли считать штрудель сладкой выпечкой. А вот у немцев из Давлекановского района он готовится на пару с мясом и подается к супу. Такой же метод приготовления штруделя бытует у немцев из Благоварского района. В пару к нему — еще одно блюдо традиционной немецкой кухни — компот из тыквы. Любопытно, что абсолютно идентичные рецепты были найдены и у немцев, живущих в разных районах, что говорит о единстве и сохранности этой кулинарной традиции в республике.

Целую коллекцию народных игр зафиксировали в Абзелиловском и Баймакском районах. Среди них — «Бери и помни» («Йәтәс»), «Красные и белые», игра с ножичками («Бәке уйыны»). В Зианчуринском районе записали рецепты блюд, которые местные жители считают «своими». Также специалисты ОНЭД продолжают работу над результатами экспедиции в Зилаирский район. По результатам заседания было принято решение внести в Единый реестр объектов нематериального этнокультурного достояния народов РБ 32 новых паспорта.

