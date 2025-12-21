В Башкирии артистов наградили за вклад в культурную дипломатию

Награды вручены за активное участие в музыкально-литературном фестивале «Фритоника», вклад в возрождение традиций авторской песни и поддержку культурных инициатив по развитию народной дипломатии и межкультурного диалога.

От имени премьер-министра республики и руководителя регионального представительства Ассамблеи народов мира Андрея Назарова участников творческого вечера приветствовала замруководителя аппарата правительства Инна Морозова.

Благодарственные письма были вручены вокалисту групп Lux&Burg и проекта «Душа» Дмитрию Посадскому, лидеру этого проекта Андрею Еникееву, барду Виктору Евграфову, руководителю школы клуба авторской песни, члену правления клуба «Белый ворон» Ирине Верестниковой и певице Алие Юнусовой.

На вечере прозвучали песни Дмитрия Посадского и программа проекта «Душа».

Фото: Представительство Ассамблеи народов мира в РБ.