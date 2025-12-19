-18 °С
19 Декабря , 16:19

В Уфе в Русдраме прошла премьера спектакля «Герой нашего времени»

В Государственном академическом русском драматическом театре Республики Башкортостан прошла премьера спектакля «Герой нашего времени» по одноименному роману Михаила Лермонтова, сообщает пресс-служба театра.

В Уфе в Русдраме прошла премьера спектакля «Герой нашего времени»

Московский режиссер Алексей Доронин сам написал инсценировку романа, определив жанр новой постановки как психологическая драма-исповедь. В центре событий — образованный, красивый, умный, противоречивый молодой офицер Григорий Печорин. Вместе с ним зритель задается вопросами о смысле жизни и роли рока в судьбе. Главную роль в новой постановке театра играет заслуженный артист Республики Башкортостан Вячеслав Виноградов.

— Конечно же, Печорин  это собирательный образ целого поколения,  говорит режиссер спектакля.  И все события, которые происходят с ним и вокруг него, являются своеобразной лакмусовой бумажкой. Поэтому мы и решили взять весь роман, все пять его частей. Как режиссеру мне очень повезло с распределением ролей. Вячеслав является не просто исполнителем, а личностью, которая транспонирует и мысли Лермонтова, и мои режиссерские ощущения от этого персонажа и его жизненной философии.

Фото: пресс-служба Государственного академического русского драматического театра РБ.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
