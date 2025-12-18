-18 °С
В Уфе в театре кукол рассказали «Волшебные сказки Беатрис Поттер»

В Башкирском государственном театре кукол состоялась новогодняя премьера — спектакль по пьесе Виктории Щербаковой «Волшебные сказки Беатрис Поттер» (0+), сообщает пресс-служба театра.

Каждый год уфимские кукольники стараются порадовать детвору и представить им яркий новогодний спектакль. В этом году зрителям представляют постановку на большой, в основе которой — сказки знаменитой английской писательницы Беатрис Поттер.

Над спектаклем работали: режиссёры и художники-постановщики — заслуженная артистка Республики Башкортостан Надежда Беззубова и заслуженный артист Республики Башкортостан Александр Верхоземский, художник-технолог —Полина Щербакова, композитор — Владислав Савватеев.

Сюжет новогоднего спектакля: в канун Нового года добрый Сказочник распахнул перед детьми двери своего удивительного магазина волшебных игрушек. Именно отсюда начинается путешествие маленькой Беатрис в заснеженную сказку, где она встречается с кроликом Питером, мудрым дядюшкой Филином, озорными бельчатами, доброй тётушкой Ежихой, Уткой Джемаймой и другими обитателями сказочного зимнего леса. Но их уютному миру угрожает страшный Тролль, чьё сердце сковано льдом зависти. Сможет ли чистота души юной героини растопить холодную злобу и спасти волшебный мир? 

В спектакле заняты артисты как старшего, так и младшего поколения. Особой изюминкой стало участие в спектакле Айрата Ахметшина — народного артиста Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска». Айрат Акрамович, в тандеме с Маратом Гиниятуллиным, Сергеем Булка и Салаватом Бикмиевым, исполняет роль главного злодея — завистливого Тролля. Также в постановке зрители увидят заслуженного артиста Республики Башкортостан Александра Верхоземского, заслуженных артисток Республики Башкортостан Викторию Щербакову, Екатерину Кочурову, Надежду Беззубову, заслуженную артистку Республики Башкортостан и Республики Крым Ольгу Дудка, Татьяну Кузьменко, Надежду Прошину, Эмиля Латыпова, Райлю Гизатуллину, Ксению Харитонову, Максима Иванова, Айнура Ризванова. В спектакле наравне с профессиональными артистами заняты дети. К работе в массовых сценах привлечены более 20 воспитанников детской театральной студии БГТК — этот смелый творческий эксперимент помогает превратить спектакль в настоящий праздник, созданный детьми и для детей. 

Перед началом спектакля, по традиции, юных зрителей встречают Дедушка Мороз со Снегурочка. 

Спектакль «Волшебные сказки Беатрис Поттер» будет идти с 19 по 31 декабря, а также со 2 по 9 января 2026 года.

Фото: БГТК.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
