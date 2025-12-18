-18 °С
Культура
18 Декабря , 16:08

В Уфе пройдёт фестиваль «Рождественские вечера в филармонии»

С 23 декабря по 9 января в Уфе в пятый раз пройдет фестиваль «Рождественские вечера в филармонии» (6+), сообщает пресс-служба Башгосфилармонии.

В программе фестиваля — органная, хоровая, камерная и джазовая музыка, трибьют-мюзиклы, выступления ведущих коллективов и солистов филармонии, уфимских музыкантов и приглашенных артистов из разных регионов России.

Афиша фестиваля:

 

🔺23 декабря — открытие фестиваля. 
Камерный оркестр Башкирской филармонии под управлением народного артиста РБ Олега Касимова представит программу «Рождество в Европе» с сочинениями барокко и популярной рождественской классикой.

🔺26 декабря — органный концерт Владислава Муртазина.
Народный артист Башкортостана исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова в Органном зале филармонии.

🔺29 декабря — «Рождественское чудо».
Хор мальчиков и юношей БГАТОиБ под руководством Клима Калитова представит программу из рождественских колядок и зимних произведений русских и современных композиторов.

🔺4 января — Ансамбль старинной музыки OPUS.
Программа «Галантный XVIII век» познакомит слушателей с музыкой Баха, Вивальди, Генделя, Скарлатти и Глюка в историческом звучании.

🔺6 января — Саундтрек-концерт.
Биг-бэнд Башкирской филармонии исполнит музыку из популярных отечественных и зарубежных кинофильмов, а также мелодии из известных мультфильмов.

🔺6 января — концерт-трибьют «Мюзиклы Эндрю Ллойда Уэббера».
Прозвучат фрагменты из всемирно известных мюзиклов в исполнении Павла Новикова-Растопнина и Владислава Муртазина.

🔺9 января — закрытие фестиваля.
Божественная литургия Святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова в исполнении хора под управлением Кристины Кирилловой.

❄️Фестиваль объединяет разные музыкальные стили и форматы, создавая насыщенную концертную программу рождественских и новогодних дней.
 
Фото: пресс-служба Башгосфилармонии.
Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
