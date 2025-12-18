В Уфе пройдёт фестиваль «Рождественские вечера в филармонии»

В программе фестиваля — органная, хоровая, камерная и джазовая музыка, трибьют-мюзиклы, выступления ведущих коллективов и солистов филармонии, уфимских музыкантов и приглашенных артистов из разных регионов России.
23 декабря — открытие фестиваля.
Камерный оркестр Башкирской филармонии под управлением народного артиста РБ Олега Касимова представит программу «Рождество в Европе» с сочинениями барокко и популярной рождественской классикой.
26 декабря — органный концерт Владислава Муртазина.
Народный артист Башкортостана исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова в Органном зале филармонии.
29 декабря — «Рождественское чудо».
Хор мальчиков и юношей БГАТОиБ под руководством Клима Калитова представит программу из рождественских колядок и зимних произведений русских и современных композиторов.
4 января — Ансамбль старинной музыки OPUS.
Программа «Галантный XVIII век» познакомит слушателей с музыкой Баха, Вивальди, Генделя, Скарлатти и Глюка в историческом звучании.
6 января — Саундтрек-концерт.
Биг-бэнд Башкирской филармонии исполнит музыку из популярных отечественных и зарубежных кинофильмов, а также мелодии из известных мультфильмов.
6 января — концерт-трибьют «Мюзиклы Эндрю Ллойда Уэббера».
Прозвучат фрагменты из всемирно известных мюзиклов в исполнении Павла Новикова-Растопнина и Владислава Муртазина.
9 января — закрытие фестиваля.
Божественная литургия Святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова в исполнении хора под управлением Кристины Кирилловой.
Фестиваль объединяет разные музыкальные стили и форматы, создавая насыщенную концертную программу рождественских и новогодних дней.
Фото: пресс-служба Башгосфилармонии.