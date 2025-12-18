-18 °С
В Уфе прошла премьера спектакля, посвященного участникам СВО

В культурном центре «Атайсал» состоялась премьера спектакля «Я вернусь», посвящённого участникам специальной военной операции, сообщает культурный центр «Атайсал».

Постановку осуществили артисты двух коллективов — народного инклюзивного театра «Күңелкүҙе» («Взгляд души») и коллектива народного творчества «Табын» — финалисты фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» 2023-2024 годах.

Авторами сценария выступили народный артист РБ Ильнур Лукманов, народный сказитель, ученый Розалия Султангареева и Ирада Асылбаева. Автор стихотворений  народный поэт РБ Лариса Абдуллина. Перевод стихотворений осуществили Андрей Расторгуев и Мамед Халилов. Композитор  Арслан Ахметов. Художник по свету  Эмиль Исмагулов, хореограф  Азалия Халиуллина.

Спектакль «Я вернусь»  это не просто постановка. Это  живые голоса, настоящие письма с передовой, искренние слёзы матерей, надежда жён, вера детей. Это напоминание: жизнь  величайшая ценность, и пока мы можем  надо любить, помнить, поддерживать,  поделился режиссёр спектакля, народный артист РБ Ильнур Лукманов.

Фото: центр «Атайсал».

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
