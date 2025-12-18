В Уфе прошла премьера спектакля, посвященного участникам СВО

Постановку осуществили артисты двух коллективов — народного инклюзивного театра «Күңелкүҙе» («Взгляд души») и коллектива народного творчества «Табын» — финалисты фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» 2023-2024 годах.

Авторами сценария выступили народный артист РБ Ильнур Лукманов, народный сказитель, ученый Розалия Султангареева и Ирада Асылбаева. Автор стихотворений — народный поэт РБ Лариса Абдуллина. Перевод стихотворений осуществили Андрей Расторгуев и Мамед Халилов. Композитор — Арслан Ахметов. Художник по свету — Эмиль Исмагулов, хореограф — Азалия Халиуллина.

Спектакль «Я вернусь» — это не просто постановка. Это — живые голоса, настоящие письма с передовой, искренние слёзы матерей, надежда жён, вера детей. Это напоминание: жизнь — величайшая ценность, и пока мы можем — надо любить, помнить, поддерживать, — поделился режиссёр спектакля, народный артист РБ Ильнур Лукманов.

Фото: центр «Атайсал».