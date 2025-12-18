-18 °С
В Уфе открылась выставка народного художника Башкортостана Расиха Ахметвалиева

В зале Эрмитаж Башкирского государственного академического театра оперы и балета состоялось торжественное открытие персональной выставки народного художника Республики Башкортостан Расиха Ахметвалиева «Пятнадцать картин», сообщает пресс-служба театра.

Экспозиция стала заключительным аккордом в череде мероприятий, приуроченных к 35-летию творческого объединения художников Башкортостана «Чингисхан».

Расих Ахметвалиев  художник с мировым именем, на счету которого более 25 персональных выставок в России и за рубежом. Его работы экспонировались в США и Франции. Творчество Расиха Ахметвалиева представлено в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, Московского музея современного искусства, а также во многих многочисленных российских и зарубежных галереях и частных коллекциях.

Открывая выставку, Расих Ахметвалиев подчеркнул, что при создании экспозиции учитывал особенности пространства, стремясь создать атмосферу легкости и позитива, которая соответствовала бы предновогоднему настроению. Представленные работы выполнены в излюбленных жанрах художника. 

В этом году художник принял участие в 13-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow и провел мастер-классы в поддержку уфимского хосписа. «На мастер-классах я рассказывал о том, как рождаются идеи и воплощаются на холсте. Главное, чему я стараюсь научить — находить радость в самом процессе творчества, а не зацикливаться на оценке результата», — говорит мастер.   

Выставка «Пятнадцать картин» будет открыта для посетителей до 13 января 2026 года.

Фото: Лариса САКАЕВА.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
