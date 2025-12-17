-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Культура
17 Декабря , 16:59

В Казахстане презентовали фильм о народном писателе Башкирии

На фестивале «Голоса друзей: поэзия и искусство» состоялась премьера документального фильма о Марселе Салимове.

В Казахстане презентовали фильм о народном писателе Башкирии
В Казахстане презентовали фильм о народном писателе Башкирии

Мероприятие собрало более 70 деятелей культуры — писателей, поэтов, художников, музыкантов и кинематографистов из 20 стран, став настоящим мостом между культурами народов мира.

Особое внимание участников и гостей фестиваля привлекла премьера документального фильма киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова «Со смехом по всему свету», посвященного народному писателю РБ, сатирику Марселю Салимову. Режиссер картины — Радик Кильмаматов.

Заместитель председателя Евразийской творческой гильдии Салтанат Хамзеева назвала фильм «жемчужиной фестиваля» и предложила перевести фильм на английский язык для участия в фестивале (ECG Film Festival) в Лондоне.

Сам Марсель Шайнурович принял участие в дискуссии «Голубые бриллианты Евразии» и был награжден памятной медалью в честь 10-летия Евразийской творческой гильдии. Кроме того, писатель провел встречу со студентами и преподавателями.

Фото пресс-службы Евразийской творческой гильдии.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru