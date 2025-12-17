В Казахстане презентовали фильм о народном писателе Башкирии

Мероприятие собрало более 70 деятелей культуры — писателей, поэтов, художников, музыкантов и кинематографистов из 20 стран, став настоящим мостом между культурами народов мира.

Особое внимание участников и гостей фестиваля привлекла премьера документального фильма киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова «Со смехом по всему свету», посвященного народному писателю РБ, сатирику Марселю Салимову. Режиссер картины — Радик Кильмаматов.

Заместитель председателя Евразийской творческой гильдии Салтанат Хамзеева назвала фильм «жемчужиной фестиваля» и предложила перевести фильм на английский язык для участия в фестивале (ECG Film Festival) в Лондоне.

Сам Марсель Шайнурович принял участие в дискуссии «Голубые бриллианты Евразии» и был награжден памятной медалью в честь 10-летия Евразийской творческой гильдии. Кроме того, писатель провел встречу со студентами и преподавателями.

Фото пресс-службы Евразийской творческой гильдии.