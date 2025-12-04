Башкирия и Узбекистан договорились о музейном сотрудничестве

Глава республики, посетивший строящийся комплекс полгода назад, высоко оценил завершенный проект. «Я, конечно, потрясен – в моем понимании ничего более великолепного в жизни не видел. Очень рад, что в Ташкенте открылась еще одна туристическая жемчужина», – поделился впечатлениями Радий Хабиров.

Он особо отметил значимость нового центра для просвещения молодежи и его роль в демонстрации гуманистической сущности ислама. Большой интерес вызвал зал доисламского периода с редкими артефактами.

Визит носил не только ознакомительный характер. Стороны договорились о конкретных шагах по развитию партнерства, сообщили в пресс-службе главы РБ. «Как только комплекс заработает, начнем наше активное сотрудничество. Планируем заключить соглашение между центром и музеями нашей республики для обмена опытом», – заявил Радий Хабиров.

Это взаимодействие будет осуществляться в русле масштабного проекта по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций, который объединит историческое наследие народов Евразии, включая общие для Узбекистана и Башкирии страницы истории.

Грандиозный комплекс, строительство которого инициировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, возводился с 2018 года. Его открытие станет событием мирового масштаба. Здание площадью 42 тысячи кв. метров, увенчанное 65-метровым куполом, сочетает традиции узбекской архитектуры с современными технологиями.

Центр задуман как многофункциональный научно-культурный кластер. В его структуре – музеи, исследовательские отделы, фонд редких рукописей, библиотека, реставрационные мастерские и лаборатории цифровизации. Сердцем комплекса станет зал Священного Корана, где будет выставлен один из древнейших списков Мусхафа Усмана, а также уникальные рукописи эпох Саманидов, Темуридов и других династий.

Эксперты полагают, что сотрудничество между специалистами Башкирии и Узбекистана на базе такого передового центра позволит вывести совместные археологические исследования, реставрацию артефактов и музейный обмен на качественно новый уровень.

Фото: пресс-служба главы РБ.