27 Ноября , 18:08

Детский симфонический оркестр из Уфы отправится на гастроли по Башкирии

Детский симфонический оркестр «АкКорд», созданный на базе Детской музыкальной школы №7 Уфы, готовится к масштабному гастрольному туру по Башкортостану, сообщает минкультуры РБ.  

Идея создания Детского симфонического оркестра «АкКорд» была поддержана Президентским фондом культурных инициатив.  

— Второго такого коллектива в  республике нет. Цель проекта  создание полноценных условий для творческого саморазвития и самореализации одаренных детей и подростков в области музыкально-инструментального искусства путем объединения в детский симфонический оркестр и дальнейшей демонстрации их культурного продукта широкой аудитории, — отмечает директор Детской музыкальной школы №7 города Уфы заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Константин Хальзов. 

Целевой аудиторией стали учащиеся ДМШ и ДШИ Уфы в возрасте от 10 до 16 лет, желающие углубить свои знания и умения в оркестровом исполнительстве. На грантовые средства было подготовлено помещение, приобретены музыкальные инструменты и пюпитры, также проведен отбор, в результате которого сформирован оркестр из 25 юных музыкантов.

В рамках проекта были организованы открытые мастер-классы с участием заслуженных работников культуры Республики Башкортостан, проведены групповые и индивидуальные занятия. Ярким финалом проекта стал Гала-концерт на сцене Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, собравший полный зал зрителей.

 Детский симфонический оркестр «АкКорд» будет продолжать свою деятельность. Сейчас разрабатывается новый проект «Симфония Победы», который станет основой для гастрольного тура по городам Башкортостана. Проект вдохновлен национальным проектом «Семья», —  рассказал Константин Хальзов.  

Фото предоставлено пресс-службой минкультуры РБ.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
