Детский симфонический оркестр из Уфы отправится на гастроли по Башкирии

Идея создания Детского симфонического оркестра «АкКорд» была поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

— Второго такого коллектива в республике нет. Цель проекта — создание полноценных условий для творческого саморазвития и самореализации одаренных детей и подростков в области музыкально-инструментального искусства путем объединения в детский симфонический оркестр и дальнейшей демонстрации их культурного продукта широкой аудитории, — отмечает директор Детской музыкальной школы №7 города Уфы заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Константин Хальзов.

Целевой аудиторией стали учащиеся ДМШ и ДШИ Уфы в возрасте от 10 до 16 лет, желающие углубить свои знания и умения в оркестровом исполнительстве. На грантовые средства было подготовлено помещение, приобретены музыкальные инструменты и пюпитры, также проведен отбор, в результате которого сформирован оркестр из 25 юных музыкантов.

В рамках проекта были организованы открытые мастер-классы с участием заслуженных работников культуры Республики Башкортостан, проведены групповые и индивидуальные занятия. Ярким финалом проекта стал Гала-концерт на сцене Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, собравший полный зал зрителей.

— Детский симфонический оркестр «АкКорд» будет продолжать свою деятельность. Сейчас разрабатывается новый проект «Симфония Победы», который станет основой для гастрольного тура по городам Башкортостана. Проект вдохновлен национальным проектом «Семья», — рассказал Константин Хальзов.

Фото предоставлено пресс-службой минкультуры РБ.