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Вчера, 12:20

В Уфе ветеранов ВОВ и семьи участников СВО приглашают на фильм «Праведник»

Завтра, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией в Уфе на благотворительный показ фильма «Праведник» приглашают ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны и членов семей участников спецоперации. Аудитория 12+.

В Уфе ветеранов ВОВ и семьи участников СВО приглашают на фильм «Праведник»
В Уфе ветеранов ВОВ и семьи участников СВО приглашают на фильм «Праведник»

В рамках Клуба патриотического кино в кинотеатре «Родина» фильм начнется в 12.00.

Военная драма режиссера Сергея Урсуляка рассказывает о бессмертном подвиге нашего земляка, уроженца деревни Богородское (Сергеевка) Благовещенского района, Николая Киселева, ушедшего на фронт добровольцем в 1941 году из Ленинграда.

Он вывел более 218 евреев с оккупированной Белоруссии в 1942-м году. Реальная история легла в основу художественного фильма. Отряд из пяти партизан во главе с Киселевым почти 1500 км вел по лесам изнуренных голодных людей, преследуемых немцами.

Имя Николая Киселева нанесено на стену почета в Саду праведников, а потомки спасенных им людей ежегодно собираются почтить его память в Тель-Авиве (Израиль). На его родине в башкирском Благовещенске установлен памятник и создан парк. Сквер имени героя открыли в Москве на Новом Арбате.

Впечатлениями о фильме «Праведник» поделился руководитель проекта «Лаборатория политического кино БАГСУ» Сергей Лаврентьев:

- Это фильм для того, чтобы подумать и возвращаться к нему, этой теме  вновь и вновь, - сказал он. - Этот фильм вскрывает сущность фашизма как абсолютного зла.

Напомним, в честь памятной даты в Башкирии пройдет фестиваль "Крымская весна".

Фото: кадр из фильма "Праведник".

В Уфе ветеранов ВОВ и семьи участников СВО приглашают на фильм «Праведник»
В Уфе ветеранов ВОВ и семьи участников СВО приглашают на фильм «Праведник»
В Уфе ветеранов ВОВ и семьи участников СВО приглашают на фильм «Праведник»
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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