В Уфе ветеранов ВОВ и семьи участников СВО приглашают на фильм «Праведник»

В рамках Клуба патриотического кино в кинотеатре «Родина» фильм начнется в 12.00.

Военная драма режиссера Сергея Урсуляка рассказывает о бессмертном подвиге нашего земляка, уроженца деревни Богородское (Сергеевка) Благовещенского района, Николая Киселева, ушедшего на фронт добровольцем в 1941 году из Ленинграда.

Он вывел более 218 евреев с оккупированной Белоруссии в 1942-м году. Реальная история легла в основу художественного фильма. Отряд из пяти партизан во главе с Киселевым почти 1500 км вел по лесам изнуренных голодных людей, преследуемых немцами.

Имя Николая Киселева нанесено на стену почета в Саду праведников, а потомки спасенных им людей ежегодно собираются почтить его память в Тель-Авиве (Израиль). На его родине в башкирском Благовещенске установлен памятник и создан парк. Сквер имени героя открыли в Москве на Новом Арбате.

Впечатлениями о фильме «Праведник» поделился руководитель проекта «Лаборатория политического кино БАГСУ» Сергей Лаврентьев:

- Это фильм для того, чтобы подумать и возвращаться к нему, этой теме вновь и вновь, - сказал он. - Этот фильм вскрывает сущность фашизма как абсолютного зла.

Напомним, в честь памятной даты в Башкирии пройдет фестиваль "Крымская весна".

Фото: кадр из фильма "Праведник".