В Башкирии пройдёт фестиваль «Крымская весна»

13-17 марта

В Уфе республиканский музей Боевой Славы проведет образовательные лекции «Крым-1944». В ходе лектория будет представлена информация об освобождении Крымского полуострова от немецких войск в 1944 году и об уроженцах Башкортостана - участниках Крымской наступательной операции Красной Армии.

14-17 марта

В Уфе Национальный музей Республики Башкортостан проведет культурно-образовательные мероприятия для школьников «Наши земляки - освободители Крыма в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В небе над Крымом сражались наши бесстрашные летчики, среди них дважды Герой Советского Союза Муса Гареев, Герой Советского Союза Магуба Сыртланова. В Крыму сражались артиллерист Тазетдин Гилязетдинов (он ушел из жизни в августе 2012 года, последним из всех Героев Советского Союза – уроженцев Башкортостана), командир взвода пулеметчиков Ивана Бережного и др.

15 марта

Концерт вокальной и инструментальной музыки «Крымская весна» с участием артистов Башкирского государственного театра оперы и балета и Национального симфонического оркестра РБ состоялся в Башкирском художественном музее им. Нестерова.

17 марта

В Уфе концерт фортепианной музыки преподавателей и учеников детской музыкальной школы № 8 начнется в 17.00 в Башкирском художественном музее им. Нестерова.

17 марта-17 апреля

В республиканском музее Боевой Славы будет организована электронная выставка «Севастополь - город русской славы». Она экспонируется в рамках международного проекта «Территория Победы» на сайте музея https://rmbs-ufa.ru/ Основной раздел выставки посвящен героической обороне Севастополя с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года.

18 марта

Жители республики смогут посмотреть художественный фильм «Крым» (Россия, 2017 год, сюжет построен на реальных событиях, фильм посвящен российским и украинским офицерам). В рамках субсидирования Фондом кино кинопоказы пройдут в субботу в модернизированных кинозалах городов Баймак, Белебей, Белорецк, Благовещенск, Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Нефтекамск, Учалы, Янаул, сел Акъяр, Аскарово, Буздяк, Бураево, Верхнеяркеево, Ермолаево, Зилаир, Иглино, Инзер, Караидель, Кармаскалы, Красноусольский, Краснохолмский, Кушнаренково, Мраково, Приютово, Раевский, Старобалтачево, Старосубхангулово, Стерлибашево, Толбазы, Учалы, Чекмагуш, Шаран, Языково.

Республиканская музейная акция «Крымская весна» пройдет в Уфе в Башкирском художественном музее им. М.В. Нестерова, в музыкальной гостиной. Национальный музей Республики Башкортостан организовал для посетителей выставку «Уроженцы Башкортостана: участники освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Будет организована экскурсия о событиях Крымской наступательной операции (8 апреля – 12 мая 1944 г.), о Героях Советского Союза, участниках событий освобождения Крыма и др.

В Уфимском государственном театре «Нур» в 10.00 в фойе большого зала откроется тематическая выставка фотосюжетов со спектакля «Бахчисарайский фонтан», в 12.00 - выставка фотосюжетов с театрализованного представления «Обретая свет в пути», в 14.00 зрители смогут увидеть видеозаписи песен народов Крыма и Кавказа в исполнении артистов театра «Нур».

https://www.youtube.com/channel/UCMeRdtqGcURZcIAYpOjhvBQ

https://vk.com/nurteatr , https://ok.ru/profile/572484107628 , https://t.me/teatrnur

19 марта

Уфимский государственный татарский театр «Нур» приглашает гостей в литературно-музыкальную гостиную «Крым и Россия – одна судьба!». Начало в 18.00.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.