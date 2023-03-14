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Культура
Вчера, 16:52

В ЦУР Башкортостана рассказали о современных трендах в башкирской литературе

О современной башкирской литературе рассказал в прямом эфире из ЦУР на канале БСТ литературный критик, кандидат филологических наук, доцент кафедры башкирской литературы и культуры педагогического университета им. М. Акмуллы Заки Алибаев.

В ЦУР Башкортостана рассказали о современных трендах в башкирской литературе
В ЦУР Башкортостана рассказали о современных трендах в башкирской литературе

На протяжении многих лет главный герой в башкирской литературе меняется, трансформируется, но неизменным остается одно — он предан родной земле и любит свой язык, напомнил литературовед.

Авторы драматургических произведений и театры республики тесно сотрудничают между собой, в результате репертуар театров пополняется современными пьесами. Постановку по произведениям Салавата Абузара можно увидеть на сцене Салаватского театра, а пьесу «Шахтер» Бану Кагармановой — в Сибайском театре.

В прямом эфире также обсудили, о чем пишут современные башкирские писатели, за что хвалят и за что ругают молодых авторов литературные критики и какие произведения для постановок выбирают театральные режиссеры 

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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