В ЦУР Башкортостана рассказали о современных трендах в башкирской литературе

На протяжении многих лет главный герой в башкирской литературе меняется, трансформируется, но неизменным остается одно — он предан родной земле и любит свой язык, напомнил литературовед.

Авторы драматургических произведений и театры республики тесно сотрудничают между собой, в результате репертуар театров пополняется современными пьесами. Постановку по произведениям Салавата Абузара можно увидеть на сцене Салаватского театра, а пьесу «Шахтер» Бану Кагармановой — в Сибайском театре.

В прямом эфире также обсудили, о чем пишут современные башкирские писатели, за что хвалят и за что ругают молодых авторов литературные критики и какие произведения для постановок выбирают театральные режиссеры