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Культура
Сегодня, 20:23

Радий Хабиров поделился впечатлениями от посещения достопримечательностей Тегерана

Сегодня, 12 марта, официальная делегация Башкирии в Тегеране посетила одну из туристических достопримечательностей Ирана - историко-культурный центр Ниаваран, сообщает пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров поделился впечатлениями от посещения достопримечательностей Тегерана
Радий Хабиров поделился впечатлениями от посещения достопримечательностей Тегерана

Комплекс Ниаваран состоит из одноименного дворца, павильона Ахмад-шаха, дворца Сахибкарание, музея Джахан Нама и библиотеки.

Дворец, построенный для королевских церемоний, стал резиденцией второго короля Ирана из правящей династии Пехлеви Мухаммеда Реза-шаха. Общая площадь центра – 9 тысяч кв. м.

Павильон Ахмад-шаха площадью 800 кв. м возвели в 1910 году как жилое здание. Его интерьер украшен декоративными изделиями из серебра, бронзы, слоновой кости, дерева.

Автомобильный музей комплекса Ниаваран демонстрирует автомобили семьи Пехлеви, которые имеют статус реликвий.

«Эта страна – рай для туристов. Мы будем активно развивать это направление. Несмотря ни на что, у меня всегда была задача, чтобы жители Башкортостана могли путешествовать, ездить в разные страны, в том числе в Иран, знакомиться с достопримечательностями», - сказал Радий Хабиров.

Один из главных вопросов, который планировал обсудить глава Башкирии во время визита в Иран, это открытие прямого авиасообщения Уфа-Тегеран.

Фото пресс-службы главы РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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