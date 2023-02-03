Из глины с любовью

Заки Нагаев, обладатель дипломов учителя рисования и черчения, а также резчика по дереву, гончарным делом «заболел» в 2014 году —заразила его бывшая однокурсница Лера Безрукова, доцент кафедры изобразительного искусства БГПУ. Он решил открыть свою мастерскую, а попутно увлек и внуков, Арсена и Чингиза. Кстати, эти ребята несколько лет подряд занимали призовые места на республиканских олимпиадах и конкурсах по керамике.

— У нас единственная в республике и одна из немногих в России гончарная мастерская, где вся керамика изготавливается из собственной глины, — рассказал мастер. — В свое время я сам облазил весь район в поисках подходящего сырья.

Рецепт материала для лепки Заки Нагаев держит в секрете. Под руководством мастера в студии работают и набираются опыта студенты Аургазинского многопрофильного колледжа.

Измельчитель глины, шаровая мельница, гончарный круг, экструдер и еще несколько станков — разработки самого скульптора. В 2022 году Заки Нагаев выиграл республиканский грант на развитие своего бизнеса, благодаря этому он смог заказать для мастерской новое оборудование.

На базе студии также работает музей-мастерская прикладного искусства, вошедший в список частных и народных музеев России. Экспозиция музея состоит из двух разделов: «Народные ремесла и промыслы» и «История развития искусства керамики». Здесь собраны как старинные экспонаты, собирать которые помогало все село, так и многочисленные авторские керамические изделия: посуда, сувениры, фигурки людей, животных и сказочных персонажей, а также множество национальных мотивов: юрты, батыры, кураисты и даже целые сценки из эпоса «Урал-батыр».

Фото: Ринат РАЗАПОВ