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Салават Киреев стал новым руководителем Республиканского центра народного творчества

Коллективу «народников» представили нового руководителя – 45-летнего Салавата Киреева, возглавлявшего до этих дней детскую музыкальную школу № 1 им. Н. Сабитова.

Салават Киреев стал новым руководителем Республиканского центра народного творчества
Салават Киреев стал новым руководителем Республиканского центра народного творчества

Салават Киреев окончил Уфимское училище искусств и факультет башкирской музыки Уфимского государственного института искусств. Преподавал в Уфимском училище искусств. И работал по совместительству в Национальном оркестре народных инструментов Республики Башкортостан.

Член правления Союза кураистов РБ. Имеет почетное звание заслуженного артиста Республики Башкортостан, сообщает о новом руководителе пресс-служба центра.

Прежний директор Республиканского центра народного творчества Артур Алибаков с ноября работает заместителем главы администрации Кировского района Уфы.

Фото предоставлено пресс-службой Республиканского центра народного творчества.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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