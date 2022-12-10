Салават Киреев стал новым руководителем Республиканского центра народного творчества

Салават Киреев окончил Уфимское училище искусств и факультет башкирской музыки Уфимского государственного института искусств. Преподавал в Уфимском училище искусств. И работал по совместительству в Национальном оркестре народных инструментов Республики Башкортостан.

Член правления Союза кураистов РБ. Имеет почетное звание заслуженного артиста Республики Башкортостан, сообщает о новом руководителе пресс-служба центра.

Прежний директор Республиканского центра народного творчества Артур Алибаков с ноября работает заместителем главы администрации Кировского района Уфы.

Фото предоставлено пресс-службой Республиканского центра народного творчества.