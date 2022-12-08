Музей — это не только сохранить, но и развить

В программе форума, проходящего в уфимском Конгресс-холле: совещания с участием ведущих музейных специалистов и представителей туриндустрии, экспертный круглый стол, сессии с участием представителей Федерального Собрания РФ, министерства культуры РФ, руководителей музеев России и Башкирии.

Специалисты из разных уголков страны обсуждают вопросы сохранения культурного, духовного, исторического и патриотического наследия России, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, входящих в культурно-познавательные проекты. Профессионалы отрасли делятся друг с другом опытом создания новых маршрутов, привлечения посетителей в низкий сезон, механизмами продвижения музеев. Конечно же, гости и участники форума знакомятся с местными музеями. Они побывали в Национальном музее РБ, также познакомятся с Музеем полярников имени В.И. Альбанова и музейным комплексом «Шульган-Таш».

Как отметила министр культуры РБ Амина Шафикова, каждый новый музей — это не только сохранение культурного и исторического наследия, но и точка развития территории и притяжения туристов.

— Для нас очень важно, что форум «Музейные маршруты России» проходит именно в Уфе. За последние несколько лет мы, можно сказать, сделали рывок в этом направлении, у нас появились и в ближайшем будущем появятся новые интересные музеи. И, конечно, нам хочется услышать оценку наших коллег из других регионов, поделиться своим опытом и понять, как мы встроимся в общероссийскую систему музеев, — говорит первый заместитель руководителя администрации главы РБ Урал Кинсельбаев.

— Башкортостан — это жемчужина нашей многоликой России, поэтому то, что стратегическая сессия по обмену опытом проходит именно здесь — совершенно естественно. Проект «Музейные маршруты России» был запущен в 2021 году.Развитие внутреннего туризма сейчас как никогда актуально. И, к сожалению, надо признать, далеко не все россияне хорошо знают свою страну. Безусловно, работа форума будет способствовать повышению туристической привлекательности Башкортостана, — отметила Ирина Великанова, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России.