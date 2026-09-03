Фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова вышел в российский прокат

Лента рассказывает о работе фронтовой почты в годы Великой Отечественной войны через историю 18-летнего почтальона Красной армии.



Действие разворачивается в 1943 году на территории Белорусской ССР. В глухих болотах терпит крушение советский самолет с секретным грузом. Бесследно исчезает капсула с важными материалами — за ней начинают охотиться немецкие диверсанты. На поиски отправляют молодого почтальона Красной армии Азамата Доспанова. Для юноши это шанс совершить настоящий подвиг.



Главную роль исполнил казахстанский актер Алихан Нуржауов. В ленте также сыграли белорусская актриса Юлия Лазовская и российские актеры Василий Копейкин, Сергей Маркеев, Олег Васильков и Константин Адаев.

Фото: постер фильма.