+22 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Кино
3 Сентября , 07:23

Фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова вышел в российский прокат

Сегодня в России и странах СНГ выходит в прокат военная драма «Почтальон Победы» башкирского режиссера Айнура Аскарова. 

Фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова вышел в российский прокатФильм башкирского режиссера Айнура Аскарова вышел в российский прокат
Фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова вышел в российский прокат

Лента рассказывает о работе фронтовой почты в годы Великой Отечественной войны через историю 18-летнего почтальона Красной армии. 

Действие разворачивается в 1943 году на территории Белорусской ССР. В глухих болотах терпит крушение советский самолет с секретным грузом. Бесследно исчезает капсула с важными материалами — за ней начинают охотиться немецкие диверсанты. На поиски отправляют молодого почтальона Красной армии Азамата Доспанова. Для юноши это шанс совершить настоящий подвиг. 

Главную роль исполнил казахстанский актер Алихан Нуржауов. В ленте также сыграли белорусская актриса Юлия Лазовская и российские актеры Василий Копейкин, Сергей Маркеев, Олег Васильков и Константин Адаев.

Фото: постер фильма.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru