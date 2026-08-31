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Кино
31 Августа , 10:21

В Стерлитамаке прошёл международный фестиваль мобильного кино «Юрек»

В Стерлитамаке впервые прошел международный фестиваль мобильного кино «Юрек» («Сердце»),

В Стерлитамаке прошёл международный фестиваль мобильного кино «Юрек»В Стерлитамаке прошёл международный фестиваль мобильного кино «Юрек»
В Стерлитамаке прошёл международный фестиваль мобильного кино «Юрек»

«Юрек» ориентирован на поддержку молодых талантов. В конкурсной программе фестиваля, организатором которого выступил продюсерский центр «Преображение», участвовало около 20 работ из разных стран. 

Как рассказала президент фестиваля Юлия Белихова, идея «Юрека» заключалась в том, чтобы доказать, что для создания киноискусства сегодня достаточно таланта, искренней истории и смартфона. По ее словам, сейчас качество мобильных камер позволяет снимать видео, сравнимое по картинке с профессиональным, поэтому на первый план выходит смысл, а не техническое оснащение.

Автор идеи и председатель жюри Павел Ильин отметил, что в мобильном кино нет места фальши. Когда у автора в руках только смартфон, на первый план выходят чистая режиссура, крепкий сценарий и честная актерская игра. Технические ограничения мобильных устройств не мешают, а наоборот, заставляют автора сосредоточиться на содержании.

По итогам фестиваля победители были определены в семи номинациях. Один из них —17-летний итальянц Джорджи Бенсайя, приславший на фестиваль свой фильм «Дольче вита», ставший победителем других международных фестивалей. В других номинациях призы получили авторы из Башкирии и Москвы.

Организаторы планируют проводить «Юрек» ежегодно.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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