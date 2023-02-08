В Уфе пройдёт международный кинофестиваль «Свой путь»

Для участия в фестивале в столицу Башкортостана приедут члены жюри, участники из Сербии, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

В разные дни фестиваля почетными гостями станут актеры театра и кино Андрей Соколов, Ирина Гринева, Алёна Бабенко, Светлана Камынина, Виктория Тарасова, американский и российский актер и спортсмен Джефф Монсон, генеральный продюсер Триколор TV Михаил Анисимов, президент гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

Президент и создатель международного кинофестиваля «Свой путь» – Юлия Быба – режиссер, продюсер, кандидат политических наук. Фильмы Юлии Быба становились участниками и призёрами российских и зарубежных кинофестивалей.

В жюри фестиваля вошли общественные деятели и представители киноиндустрии России и мира: Виктор Васильев (председатель Белорусского Союза кинематографистов), Зухра Буракаева (председатель Союза кинематографистов Башкортостана),Таалайбек Кулмендеев (председатель Союза кинематографистов Кыргызстана), Владимир Головнёв (режиссер, сценарист и продюсер документального кино), Максим Васюнов (обозреватель «Российской газеты», телевизионный журналист автор многочисленных рецензий на тему кино), Марко Долаш (сербский актер театра и кино, певец, писатель, тележурналист и телеведущий).

Главный приз смотра – Гран-При фестиваля выберут зрители в ходе голосования.

География фестиваля соединит Уфу, где состоятся основные мероприятия, с Тулой, Костромой, Ростовом-на-Дону и Москвой. В этих регионах мероприятия смотра пройдут позже, в формате «Свой путь. Избранное»: гостям представят фильмы-победители кинофестиваля, а также фильмы, вызвавшие наиболее яркие дискуссии.

Уникальность формата кинофестиваля в том, что в обсуждении фильмов, посвященных актуальным вопросам современности, примут участие как обычные зрители, так и герои нашего времени: известные артисты, писатели, путешественники и просто интересные, реализовавшие себя люди, которые могут служить примером для окружающих.Фестиваль будет проходить на площадках кинотеатра «Родина» и Дома актера им. Юсуповой.

Вход на показы и обсуждения бесплатный, по обязательной регистрации на сайте http://mywayfestival.ru/raspisanie_pokazov/

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.