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В Уфе пройдёт международный кинофестиваль «Свой путь»

С 9 по 15 февраля 2023 года в Уфе впервые пройдет международный кинофестиваль «Свой путь». Проект представит игровые и документальные полнометражные и короткометражные картины, а также фильмы-дебюты, сообщает пресс-служба минкульта РБ

В Уфе пройдёт международный кинофестиваль «Свой путь»
В Уфе пройдёт международный кинофестиваль «Свой путь»

Уникальность фестиваля в том, что вместе со зрителями фильмы, посвященные актуальным и глубоким вопросам современности, будут смотреть и обсуждать герои нашего времени – артисты, писатели, общественные деятели, блогеры, медийные персонажи – знаменитости и просто реализовавшиеся личности, которые служат примером и вдохновением для всех нас. В программу смотра войдут фильмы-портреты, повествующие об их пути, о том, как они его нашли и не побоялись идти по нему до конца.

Фестиваль «Свой путь» имеет широкую географию, но именно в Уфе пройдут основные его мероприятия: торжественное открытие фестиваля, просмотр и обсуждение всех фильмов-участников, голосование жюри, а также объявление победителей и церемония награждения.

В других регионах мероприятия фестиваля пройдут в формате «Свой путь. Избранное»: гостям представят фильмы-победители кинофестиваля, а также картины, вызвавшие наиболее яркие дискуссии. По результатам зрительского голосования будет определен лучший фильм кинофестиваля в данном регионе.

Программа международного кинофестиваля «Свой путь»-2023 включает в себя также проведение онлайн-трансляций наиболее ярких мероприятий, проведение в рамках фестиваля модных показов российских дизайнеров. Показы объединят в себе современные модные тенденции и национальные мотивы регионов.

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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