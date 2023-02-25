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Вчера, 12:54

В музейном комплексе «Шульган-Таш» прошел фестиваль зимних развлечений «Шүлгән-fest»

Фестиваль открылся республиканским турниром по стрельбе из традиционного лука на кубок музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш». Приз оспаривала полусотня сильнейших лучников Башкирии в полном боевом национальном облачении.

В музейном комплексе «Шульган-Таш» прошел фестиваль зимних развлечений «Шүлгән-fest»
В музейном комплексе «Шульган-Таш» прошел фестиваль зимних развлечений «Шүлгән-fest»

Гости фестиваля поучаствовали в мастер-классе по стрельбе из лука, мерялись силой и удалью на народных спортивных играх «Потомки Урала». Параллельно жители близлежащих деревень и коллективы «Агинэйзэр» устроили праздник самовара, блинов и выставку-ярмарку.

– Бурзянский район – красивый и заповедный уголок республики, куда мы готовы приезжать хоть каждый месяц. Поэтому не откажемся, если этот турнир станет для музея-заповедника традиционным и будет проходить и в летние сезоны. Руководство к годовщине открытия музейного комплекса намерено собрать нас заново, ну и мы ставим задачу провести его на уровне России, – подчеркнул заслуженный работник культуры Башкортостана, один из организаторов турнира лучников Раис Низаметдинов.

Свежеиспеченный обладатель Кубка Шульган-Таш Гафур Рахмангулов из Баймакского района отметил, что более двух лет участвует на республиканских турнирах, но впервые на соревнование приехал со всей семьей, поскольку и он, и остальные участники в первую очередь хотели попасть в новый музейный комплекс.

В турнире среди женщин и мужчин разыграли по пять призов. Кроме Гафура Рахмангулова, отличились Тимур Уметбаев, Хурмат Тагиров, Сынбулат Юлбердин, Ильдар Ишмуратов. Женский кубок завоевала Алия Ишмуратова.  На призовые места также вышли Наиля Ишкильдина, Айгуль Галиуллина, Лилия Низаметдинова и Дина Валеева. Первое командное место заняли бурзянцы, второе и третье место поделили вторая бурзянская и уфимская команды.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:фестивальтурнир лучниковпещера шульган-ташбурзянский район
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