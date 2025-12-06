Школьник-волонтёр из Башкирии стал победителем международной премии «Мы вместе»

Проект школьника «Я помогу, и ты сможешь!» объединил 96 юных волонтеров-наставников, которые помогают сверстникам с особенностями здоровья осваивать бытовые навыки.

Семен Борденюк с товарищами проводит для детей занятия, мастер-классы, устраивает конкурсы и марафоны. В рамках проекта более двухсот родителей получили психологическую поддержку, а дети приобрели важные навыки, повышающие их самостоятельность и уверенность в себе. Юные наставники помогают 130 детям с инвалидностью освоить 35 бытовых навыков — от уборки и готовки до прогулок по городу и походов в магазин. Родители благодарны за столь важную и полезную поддержку.

Семен признается, что перенял стремление и упорство от своих прадедушек, участников Великой Отечественной войны, один из которых дошел до Берлина: «Они не сдавались перед трудностями, перед какими-нибудь тяжестями. Если на каких-то волонтерских инициативах и проектах приходит трудность, то я не отступаю».

Карина Биккулова — одна из сотен, кому помогает Семен Борденюк. Она страдает от атипичного аутизма. Что для простого человека привычные действия, для особенной девочки — достижение. Все 14 лет ее мама была вынуждена находиться рядом каждую минуту. Она уже и представить не могла, что наступит момент, когда все изменится. Благодаря проекту «Я помогу, и ты сможешь!» Карина освоила бытовые навыки, и сама справляется с делами по дому.

Ирина Биккулова, мама Карины Биккуловой рассказала телевизионщикам: «С первых минут ее появления на свет, наша жизнь превратилась в борьбу за ее здоровье и за ее будущее. У нее отсутствовала речь, а наличествовало навязчивое поведение, истерики. Мы, взрослые особенных детей, часто смотрим на них, конечно, как на малышей, боясь им что-то доверить, боясь, что они не справятся. В проекте «Я помогу, и ты сможешь!» с нашими детьми общались такие же дети, которые не делали разницы между собой и ребятами с диагнозом. И всё получилось».

В Москве победителей награждали первые лица государства. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров за непростую работу и подчеркнул, что сегодня их роль особенна важна: «У нас у всех это в крови: помощь ближнему, поддержка нуждающихся. Неслучайно, что у таких, как вы, много последователей и много сторонников в других странах. Это как раз та сфера деятельности, у которой, действительно, нет вообще никаких государственных границ. Есть только то, что всех объединяет – доброе сердце».

История Семена показала, как одна идея может изменить качество жизни сотен и даже тысяч людей. Главное, жить с открытым сердцем и не забывать о том, что добро способно на многое.

Фото: пресс-служба форума #МЫВМЕСТЕ и скриншот телевизионной трансляции.