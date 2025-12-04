В России запустили Международный год добровольцев

Старт Международному году в России дал исполнительный координатор программы добровольцев Организации Объединенных Наций Тойли Курбанов, сообщает пресс-служба организации #МЫВМЕСТЕ.

«Благодаря инициативам #МЫВМЕСТЕ год будет совершенно особым, потому что именно такие инициативы вдохновили страны-члены ООН на единодушное принятие резолюции Генеральной ассамблеи, провозглашающей 2026 год Международным годом добровольцев. Причем, обратите внимание, единогласно», — рассказал координатор программы добровольцев Организации Объединенных Наций Тойли Курбанов.

Напомним, историческую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, провозгласившую 2026 год Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития, поддержали 54 государства, включая Россию.

Фото: пресс-служба форума #МЫВМЕСТЕ.