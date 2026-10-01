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1 Октября , 13:35

Башкирия и Абхазия: дружба, проверенная временем

Делегация Башкортостана во главе с председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Андреем Назаровым стала участником торжественных мероприятий, состоявшихся в Абхазии в связи с 33-й годовщиной победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов и посвященных Дню Победы и Независимости Республики.

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Башкирия и Абхазия: дружба, проверенная временемБашкирия и Абхазия: дружба, проверенная временем
Башкирия и Абхазия: дружба, проверенная временем

Государственный праздник Абхазии отмечается ежегодно с 1993 года. Именно 30 сентября, когда вооружённые силы республики вышли к реке Ингур и водрузили государственный флаг, завершилась 413-дневная война. Этот день стал символом мужества и стойкости абхазского народа.

Делегация Башкортостана возложила цветы к мемориалу Боевой Славы в Парке Славы, а также к мемориалам первого и второго президентов Абхазии — Владислава Ардзинбы и Сергея Багапша. На площади Свободы в Сухуме прошел Парад Победы, а в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинбы состоялось открытие интерактивного пространства «Путь героя».

В рамках празднования прошла акция «Бессмертный полк», объединившая жителей и гостей республики в общей памяти о павших защитниках.

«Мы традиционно поддерживаем друг друга. Когда в Поволжье был голод, Абхазия протянула руку помощи. Позже Башкортостан поставлял в республику необходимые материалы. Недавно мы завершили реконструкцию части набережной Диоскуров, которая стала символом нашего отношения к абхазскому народу. Мы чтим традиции, уважаем и поддерживаем ветеранов. И сегодня, когда идёт специальная военная операция, многие абхазы участвуют в ней добровольцами, вместе с Российской армией защищают наш суверенитет и наши ценности. Память и скорбь абхазского народа нам близки. Мы приехали с уважением и поддержкой», — подчеркнул в своем выступлении Андрей Назаров.

Напомним, между Башкортостаном и Абхазией действует договор о дружбе и сотрудничестве, а также соглашения в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. Подписана дорожная карта по расширению сотрудничества на 2025–2030 годы. Башкортостан участвует в реконструкции набережной Диоскуров в Сухуме, развивает туристические, образовательные и гуманитарные обмены. В 2026 году открыто прямое авиасообщение между Уфой и Сухумом, что значительно упростило контакты между жителями двух республик. Дружба Башкортостана и Абхазии — это не только история, но и совместное будущее, основанное на уважении, поддержке и общих ценностях.

Фото: пресс-служба ГС РБ.

 

Автор:Гузель РЕАНОВА
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