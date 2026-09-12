В Башкирии фестиваль «Славяне XXI века» стал важным культурным событием

Мероприятие состоялось в Уфе на площади перед Государственным концертным залом «Башкортостан». Его организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), минкультуры РБ, Дом дружбы народов Республики Башкортостан, РОО «Собор русских Башкортостана», городская администрация Уфы и ГКЗ «Башкортостан».

Фестиваль посетили и.о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов, заместитель председателя Госсобрания – Курултая РБ Тамара Тансыккужина, митрополит Уфимский и Башкортостанский, глава Башкортостанской митрополии Филарет, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, почетный консул Болгарии в Уфе Ярослав Шредер, генконсул Беларуси в Уфе Александр Ковалев, представитель главы Чеченской Республики в РБ Казбек Цулаев.

«Фестиваль «Славяне XXI века» проходит уже в шестой раз. В том числе благодаря поддержке региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» и Федерального агентства по делам национальностей России, – отметил Фанур Шайхисламов. – В нашей республике в мире и согласии проживают более 130 национальностей. И сегодня, в День национального костюма народов Башкирии, мы видим дань уважения традициям и нашей многообразной культуре».

В свою очередь Тамара Тансыккужина отметила, что фестиваль славянской культуры занимает достойное место в череде событий республики. И является важным культурным мероприятием, которое демонстрирует красоту, глубину и величие русской культуры.

«Я рада была видеть молодые коллективы. Ведь подобные фестивали – это мост между прошлым, настоящим и будущим. Всегда в нашей стране в самые непростые времена все народы объединялись в одну дружную семью. Именно в сложное время искусство, основанное на солидарности и взаимопомощи, имеет основополагающее значение», – подчеркнула зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ.

Александр Ковалев также отметил, что братство между Россией и Республикой Беларусь, основанное на нерушимом союзе, служит мощным ориентиром для сохранения славянского единства во всем мире. И этот фестиваль перешагивает границы и собирает вокруг себя представителей государств и народов, объединенных общими ценностями. Фундаментом многонационального единения являются люди, которые бережно хранят культурные традиции своих предков, передают из поколения в поколение родное слово и уникальное творческое наследие.

На главной сценической площадке зрителей ждала большая концертная программа с участием ведущих славянских творческих коллективов республики, а также вокальной группы «Грымата» народного ансамбля «Игрицы» из Оренбурга. Кульминацией праздника стал традиционный русский хоровод, объединивший всех участников.

Творческую программу дополнили яркие выступления казачьего ансамбля «Широко поле» и народного вокального ансамбля «Казачьи напевы». А также веселый импровизированный конкурс на самую длинную косу, который так и назывался – «Коса – девичья краса».

Вниманию гостей было представлено дефиле с участием ведущих театров моды и дизайнерских студий, а также I Республиканский конкурс русского костюма «Маковка», приуроченный к Дню национального костюма народов Республики Башкортостан.

Напомним, что День национального костюма в регионе отмечается в третью пятницу апреля и во вторую пятницу сентября. В мероприятии участвуют тысячи жителей республики, для которых этот день превращается в живую энциклопедию культур.

Фото: Владимир СТАХАНОВ.