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Экономика
23 Октября , 07:00

В Башкирии представили нового управляющего Сбера

В Уфе состоялась встреча главы республики Радия Хабирова с новым управляющим Башкирским отделением Сбербанка Олегом Малининым, сообщает пресс-служба руководителя региона.

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В Башкирии представили нового управляющего СбераВ Башкирии представили нового управляющего Сбера
В Башкирии представили нового управляющего Сбера

Вновь назначенного управленца представил вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

Примечательно, что назначение нового управляющего состоялось вскоре после визита в Уфу главы Сбера Германа Грефа, который участвовал в торжественном открытии после реконструкции парка имени Ленина, где крупнейший российский банк выступил главным партнером проекта.

Радий Хабиров во время встречи с новым управляющим поблагодарил Сбербанк за поддержку проектов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, образования и инфраструктуры региона, в том числе — за содействие в обновлении парка имени Ленина.

— Уфа получила обновленный парк, который преобразовали благодаря президенту, председателю правления Сбербанка России Герману Оскаровичу Грефу. От всей республики еще раз говорю спасибо компании за огромную поддержку, — сказал Радий Хабиров.

Вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин выразил уверенность в успешной работе нового руководителя регионального отделения компании. Он указал на имеющийся опыт нового управляющего, а также стоящие перед командой «важные задачи, среди которых — участие в реализации значимых для региона проектов и внедрение в бизнес современных финансовых и цифровых решений».

— Республика обладает сильной экономикой, развитым промышленным и аграрным потенциалом, бизнес Башкортостана активно внедряет современные технологии и реализует масштабные проекты. Мы будем внимательно работать с потребностями жителей региона, развивать партнерство с органами власти и бизнеса, — сказал на встрече Олег Малинин.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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