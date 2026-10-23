В Башкирии представили нового управляющего Сбера

Вновь назначенного управленца представил вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

Примечательно, что назначение нового управляющего состоялось вскоре после визита в Уфу главы Сбера Германа Грефа, который участвовал в торжественном открытии после реконструкции парка имени Ленина, где крупнейший российский банк выступил главным партнером проекта.

Радий Хабиров во время встречи с новым управляющим поблагодарил Сбербанк за поддержку проектов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, образования и инфраструктуры региона, в том числе — за содействие в обновлении парка имени Ленина.

— Уфа получила обновленный парк, который преобразовали благодаря президенту, председателю правления Сбербанка России Герману Оскаровичу Грефу. От всей республики еще раз говорю спасибо компании за огромную поддержку, — сказал Радий Хабиров.

Вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин выразил уверенность в успешной работе нового руководителя регионального отделения компании. Он указал на имеющийся опыт нового управляющего, а также стоящие перед командой «важные задачи, среди которых — участие в реализации значимых для региона проектов и внедрение в бизнес современных финансовых и цифровых решений».

— Республика обладает сильной экономикой, развитым промышленным и аграрным потенциалом, бизнес Башкортостана активно внедряет современные технологии и реализует масштабные проекты. Мы будем внимательно работать с потребностями жителей региона, развивать партнерство с органами власти и бизнеса, — сказал на встрече Олег Малинин.

Фото: пресс-служба главы РБ.