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Экономика
22 Октября , 10:10

В правительстве Башкирии обсудили расширение сотрудничества с Беларусью

В республику с рабочим визитом прибыла делегация во главе с заместителем министра промышленности Республики Беларусь Денисом Бакеем. Стороны обсудили поставки белорусской техники, совместные производственные проекты, развитие авиасообщения и новые механизмы поддержки бизнеса.

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В правительстве Башкирии обсудили расширение сотрудничества с БеларусьюВ правительстве Башкирии обсудили расширение сотрудничества с Беларусью
В правительстве Башкирии обсудили расширение сотрудничества с Беларусью

Министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов представил основные направления взаимодействия и отметил, что сотрудничество имеет большой потенциал для развития совместных производств.

Башкортостан продвигает инициативу по созданию специального экономического режима для российских и белорусских предприятий. Он предполагает особые условия для инвестиционно-производственной кооперации на отдельных территориях: в России — в Башкортостане, в Беларуси — в Минской области. Подготовлен проект договора между правительствами России и Беларуси.

Еще одно важное направление — поставки белорусской техники. Предприятия Беларуси уже поставили для жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана более 300 единиц техники общей стоимостью 2,7 млрд рублей. Речь идет о машинах для коммунального и сельского хозяйства, дорожного и строительного комплексов.

Своей продукцию и возможные направления сотрудничества представили ведущие белорусские предприятия: ОАО «Минский тракторный завод», маркетинг-центр ОАО «АМКОДОР», «Гомсельмаш», Минский автомобильный завод и «Белкоммунмаш». Генеральный директор ОАО «Промагролизинг» Павел Каротких рассказал о мерах поддержки, которые помогают предприятиям приобретать белорусскую технику.

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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