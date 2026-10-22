В правительстве Башкирии обсудили расширение сотрудничества с Беларусью

Министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов представил основные направления взаимодействия и отметил, что сотрудничество имеет большой потенциал для развития совместных производств.

Башкортостан продвигает инициативу по созданию специального экономического режима для российских и белорусских предприятий. Он предполагает особые условия для инвестиционно-производственной кооперации на отдельных территориях: в России — в Башкортостане, в Беларуси — в Минской области. Подготовлен проект договора между правительствами России и Беларуси.

Еще одно важное направление — поставки белорусской техники. Предприятия Беларуси уже поставили для жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана более 300 единиц техники общей стоимостью 2,7 млрд рублей. Речь идет о машинах для коммунального и сельского хозяйства, дорожного и строительного комплексов.

Своей продукцию и возможные направления сотрудничества представили ведущие белорусские предприятия: ОАО «Минский тракторный завод», маркетинг-центр ОАО «АМКОДОР», «Гомсельмаш», Минский автомобильный завод и «Белкоммунмаш». Генеральный директор ОАО «Промагролизинг» Павел Каротких рассказал о мерах поддержки, которые помогают предприятиям приобретать белорусскую технику.

Фото: сайт правительства РБ