В Башкирии запустят производство анилина

По сообщению пресс-службы правительства Башкирии, инвестор намерен создать производство анилина.

«Запуск производства позволит расширить химический кластер ОЭЗ «Алга» и сформировать дополнительные производственные связи между предприятиями площадки №4», – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития региона Наиль Габбасов.

Компания намерена вложить в реализацию проекта порядка 8,9 млрд рублей и создать 62 рабочих места. Создание производства мощностью 60 тыс. тонн анилина в год будет способствовать снижению зависимости от импорта. Готовую продукцию будут использовать для выпуска полиуретанов, присадок к бензинам, а также добавок при производстве резинотехнических изделий.

«В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» будет реализован полный цикл переработки сырья в готовый продукт. Это позволит снизить зависимость от внешних рынков и валютных рисков, а также стимулировать развитие нефтехимической промышленности региона и страны», – сообщил генеральный директор компании «Анилинпром» Сергея Короткова

Фото: пресс-служба правительства РБ.