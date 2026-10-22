Стала известна программа «Российской креативной недели» в Уфе

Уфа станет первой площадкой события, которое объединит представителей России и стран-партнеров для развития международного креативного сотрудничества. Ключевая повестка форума — «Россия и Евразия: от евразийского диалога к совместным проектам» — определит новую модель кооперации, где общие ценности, культурное многообразие и интеллектуальный потенциал становятся основой экономического партнерства.

В деловой программе запланировано более 30 мероприятий с участием свыше 100 спикеров. Ожидаются эксперты и представители более 10 стран, среди которых Казахстан, Узбекистан, Армения, Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Индия, Иран, Бразилия и другие. Программа выстроена вокруг трех стратегических треков: «Креаномика Евразии — кооперация на основе ценностей», «Многонациональное наследие как ресурс креативной экономики России» и «Креативный предприниматель — соавтор будущего». Дискуссии развернутся на четырех тематических площадках — «Креаномика», «Контент», «Музыка» и «Дизайн, наследие, среда».

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Россия и Евразия: объединение по ценностям», где обсудят формирование нового пространства международной кооперации на принципах культурного суверенитета и открытости. Особое внимание уделят переходу от культурного обмена к полноценному рынку совместных креативных продуктов, интеграции креативных индустрий в традиционные отрасли, а также роли искусственного интеллекта и развитию территорий через дизайн и наследие.

Музыкальный трек форума подготовлен совместно с Colisium: 2–3 ноября музыканты, продюсеры и представители лейблов обсудят продвижение на рынках СНГ и Азии, стриминг, этно-футуризм и нео-фолк как перспективные направления экспорта. В рамках фестиваля также пройдут креативное ЭКСПО, кинопремьеры с обсуждением, лекторий по интеллектуальной собственности и специальные проекты. 4 ноября гостей ждет обширная культурная программа.

Башкортостан — один из самых креативных регионов России. По данным правительства республики, валовая добавленная стоимость креативного сектора в 2024 году превысила 61 млрд рублей, увеличившись за год примерно на 22%. В сфере работают более 9 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Международный успех башкирской группы AY YOLA, объединившей национальный эпос с современной музыкой, способствовал росту узнаваемости региона за рубежом.

«Принимать такое значимое событие для нас большая честь и ответственность. Наша республика известна как один из самых креативных регионов России. Мы разработали особые меры поддержки, регулярно проводим "Часы креативных индустрий", а в рамках форума во второй раз вручим премию "Создатели". Ждем не только тех, кто уже занят в креативных индустриях, — приглашаем всех, кому интересна эта тема. Как знать, возможно, наш форум станет для кого-то хорошим стартом», — отметил глава РБ Радий Хабиров.

Организаторы форума — Единый центр креативной экономики (АНО «Креативная экономика») и правительство Республики Башкортостан. Регистрация уже доступна на сайте «Российской креативной недели — Евразия».

Баннер организаторов.