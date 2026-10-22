Радий Хабиров: Резиденты технопарка получат серьезные преференции

По словам главы региона, одна из важных целей рабочей поездки была в том, чтобы дать старт строительству башкирско-узбекского индустриального технопарка «Бекабад». По принципу участия в этом проекте главным образом и была сформирована делегация с участием представителей Регионального фонда, Башкирской инвестиционной управляющей компании, строительных фирм.

— «Бекабад» для Башкортостана — первый опыт, когда мы инвестируем в технопарк на территории другого государства, — сказал Радий Хабиров. — И всегда возникают серьезные вопросы, связанные с сохранностью и эффективностью инвестиций. Важно, что правовой статус «Бекабада» определен постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Руководитель республики рассказал, что в честь начала строительства была заложена капсула.

— Скоро здесь начнет работать тяжелая техника, — анонсировал Радий Хабиров. — Стать резидентами башкирско-узбекского технопарка уже готовы наши компании «Ортостан.ру» и «Буринтех». Главная особенность, что в «Бекабаде» дают возможность сразу выйти на рынок Узбекистана — государства с высокими темпами развития промышленности, строительства, гуманитарной сферы. Также они получат серьезные преференции. С экономической точки зрения это выгодно.

Глава республики поделился и подробностями встречи в Узбекистане с учредителем компании Lasselsberger Group Йозефом Ласселсбергером.

— Он показал нам свое предприятие в Самаркандской области по производству сухих строительных смесей, — сообщил Радий Хабиров. — Мы обсудили строительство подобного завода в Башкортостане — когда ситуация с иностранными инвестициями будет поспокойнее, я полагаю, что мы сразу стартуем.

Кроме того, глава региона сказал, что делегация с министром здравоохранения РБ Айратом Рахматуллиным приняла участие в мероприятии, организованном супругой президента Узбекистана, посвященном обмену практиками в области реабилитации и паллиативной помощи, в том числе в хосписах.

Фото: пресс-служба главы РБ.