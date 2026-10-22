Ильгиз Асылбаев: Цифровые технологии станут драйверами экономики

В этом выразил уверенность в беседе с «РБ» проректор по научно-производственной деятельности Башкирского государственного аграрного университета Ильгиз АСЫЛБАЕВ.

— Улучшение позиций Башкортостана в рейтинге научно-технологического развития регионов России свидетельствует о значительном научном и инновационном потенциале республики, — сказал он. — Объясню, почему я так считаю.

Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, строительство Межвузовского студенческого кампуса, развитие современной лабораторной инфраструктуры и грантовая поддержка исследователей формируют благоприятную среду для научной деятельности. Он рассчитан более чем на четыре тысячи мест и станет одним из крупнейших студенческих кампусов страны.

На сегодня уже введены IQ-парк и Геномный центр, а главное здание кампуса планируется сдать до конца текущего года. Кампус создает условия для совместной работы университетов, научных организаций и предприятий, а также для перехода от исследований к разработкам, востребованным экономикой.

Существенный вклад в развитие научного потенциала республики вносит вузовское сообщество. Четыре университета Башкортостана, в том числе и наш БГАУ, участвуют в федеральной программе «Приоритет-2030». На реализацию программ развития этих вузов в этом году предусмотрено около миллиарда рублей грантовой поддержки. Это расширяет возможности проведения исследований, формирования научных коллективов и реализации совместных проектов с предприятиями реального сектора экономики.

К примеру, наш университет активно участвует в решении задач технологического развития агропромышленного комплекса. Наши приоритетные направления — генетика и селекция сельскохозяйственных растений и животных, биотехнология, цифровизация сельского хозяйства, роботизация и искусственный интеллект. В 2026 году в университете открыт Центр агронетики, объединяющий современные лаборатории в области цифрового фенотипирования, фитотроники, сельскохозяйственной робототехники и интеллектуальных систем. В рамках программы «Приоритет-2030» реализуются стратегические проекты по цифровой трансформации селекции в свиноводстве и ускоренной селекции сельскохозяйственных культур. Уже оцифровано более 2000 растений гороха, разработаны нейросетевые модели распознавания девяти признаков растений с высокой точностью. Созданы отечественные программно-аппаратные решения для цифрового фенотипирования, включая роботизированный фитотрон и «Стол агронома-селекционера». Эти разработки были представлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Патрушеву на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Совместно с индустриальными партнерами, в том числе ГК «Таврос», реализуется проект цифровой трансформации свиноводства. Его важнейшее направление — создание отечественной интеллектуальной системы оценки племенной ценности свиней «СвиГен». Это пример того, как университетская наука отвечает на задачи технологической независимости отечественного АПК.

Особое внимание мы уделяем привлечению студентов к научным исследованиям. Студенты участвуют в работе научных лабораторий, проводят исследования на опытных полях, занимаются селекционными экспериментами, разрабатывают цифровые решения и представляют собственные проекты на научных конкурсах. В прошлом году студенческое научное общество БашГАУ получило грант Минобрнауки России в размере 5 млн рублей на развитие молодежной науки. В этом году мы заняли I место на Всероссийском смотре-конкурсе студенческих научных обществ аграрных вузов России.

В программе развития университета также отражены 58 побед студентов в федеральном конкурсе «Студенческий стартап». Кроме того, более 750 человек прошли акселерационные программы «АгроСтрат» и «АгроБиоТех». Еще одним примером стал проведённый в апреле Всероссийский АгроХакатон, объединивший 28 команд из 21 аграрного вуза страны для разработки решений на основе искусственного интеллекта в животноводстве.

Убежден, что следующий этап научно-технологического развития Башкортостана связан с ускоренным внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. При этом важнейшей задачей остается подготовка молодых исследователей, способных не только создавать новые научные разработки, но и доводить их до практического применения. Необходимо формировать условия, при которых талантливые выпускники университетов смогут реализовать свой научный потенциал и продолжить профессиональную деятельность в республике.

Именно объединение усилий государства, университетов, научных организаций и индустриальных партнеров позволит укреплять научно-технологический потенциал Башкортостана и обеспечивать его устойчивое развитие.

Фото: личный архив Ильгиза Асылбаева.