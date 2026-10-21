Сварщик из Башкирии стал лучшим в мире

«Ринат работает в компании «Транснефть-Урал». Он не раз доказывал свое мастерство на региональном и федеральном уровне. Путевку на чемпионат в Китае Ринат завоевал по итогам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который проводится в рамках национального проекта «Кадры». Тогда он стал вторым», написал пост Радий Хабиров.

Глава региона поздравил мастера с победой, отметив, что крепко жмет его руку.

«Он подает отличный пример тем молодым ребятам, которые только присматриваются к профессии или делают в ней первые шаги. Я напомню, сварщик — одна из самых востребованных и ценных специальностей в республике, сегодня в нашем банке вакансий — более 1 тысячи рабочих мест», подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: Полина Ильенко.