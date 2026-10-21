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Экономика
21 Октября , 07:53

Сварщик из Башкирии стал лучшим в мире

Ринат Изикаев в составе профессиональной команды сварщиков России стал победителем Международного чемпионата в Китае Arc Cup International Welding Competition — «Кубок дуги – 2026», сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

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Сварщик из Башкирии стал лучшим в миреСварщик из Башкирии стал лучшим в мире
Сварщик из Башкирии стал лучшим в мире

«Ринат работает в компании «Транснефть-Урал». Он не раз доказывал свое мастерство на региональном и федеральном уровне. Путевку на чемпионат в Китае Ринат завоевал по итогам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который проводится в рамках национального проекта «Кадры». Тогда он стал вторым», написал пост Радий Хабиров.

Глава региона поздравил мастера с победой, отметив, что крепко жмет его руку.

«Он подает отличный пример тем молодым ребятам, которые только присматриваются к профессии или делают в ней первые шаги. Я напомню, сварщик — одна из самых востребованных и ценных специальностей в республике, сегодня в нашем банке вакансий — более 1 тысячи рабочих мест», подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: Полина Ильенко.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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