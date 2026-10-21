Радий Хабиров дал старт строительству башкирско-узбекского технопарка

В Узбекистане дан старт строительству башкирско-узбекского индустриального технопарка «Бекабад», сообщает пресс-служба Главы Башкирии. В торжественном событии приняли участие Радий Хабиров и хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев.

— Благодаря усилиям уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и уважаемого президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиеева у нас есть возможности для очень тесного и эффективного сотрудничества, — сказал глава Башкирии в своем приветственном слове. — Я помню, как мы начинали этот проект и в режиме ВКС регулярно встречались с хокимом, вместе решали организационные, финансовые, юридические вопросы. Башкортостан принял решение инвестировать серьезные средства в это большое и хорошее дело. И мы видим перспективы в развитии «Бекабада». Нам здесь все понятно и очень приятно работать. И самое главное, что мы здесь чувствуем себя родными — у нас похожи языки и обычаи. Благодарю Зойира Тоировича за поддержку, которую он оказал нам перед началом строительства технопарка. Мы знаем, кто будет строить и кто придет сюда работать. Желаю жителям Ташкентской области процветания!

В свою очередь, Зойир Мирзаев отметил, что с узбекской стороны создадут комфортные условия для реализации проектов с перспективой дальнейшего выхода компаний на международные рынки.

— Мы высоко ценим взаимодействие с Башкортостаном и рассматриваем новый технопарк как основу для дальнейшего развития промышленной кооперации и расширения деловых связей, — сказал хоким. — Готовы оказать содействие инвесторам и поддержать их инициативы.

Согласно проекту технопарк «Бекабад» расположится на площади 100 гектаров с инженерной и транспортной инфраструктурой. Здесь разместятся производственные блоки, склады, зоны погрузки. В центре площадки — банк, офисы, фудкорт и ресторан для персонала. В частности, на территории технопарка планируется построить завод по производству металлоконструкций для промышленных и строительных объектов. Также будет реализован инвестпроект по производству бурильного оборудования, оказанию сервисных услуг по инженерно-технологическому сопровождению при бурении и ремонте нефтяных и газовых скважин.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.