+8 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Экономика
21 Октября , 10:55

Аграрии Башкирии вдоволь заготовили корма для скота

В республике сезон заготовки кормов для животноводства подходит к завершению, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Аграрии Башкирии вдоволь заготовили корма для скотаАграрии Башкирии вдоволь заготовили корма для скота
Аграрии Башкирии вдоволь заготовили корма для скота

План по заготовке кормов в республике выполнен, хотя еще продолжается в ряде хозяйств закладка силоса. Уже к 10 октября обеспеченность кормами составляла 101 процент от плановой потребности, или почти 26 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.

На сегодня заготовлено 620 тыс. тонн сена, что составляет 103 процента к плановому показателю. План по заготовке сенажа также перевыполнен — заложено более 1,1 млн тонн. Закладка силоса пока не завершилась, но сочного корма уже запасено один миллион 34 тыс. тонн.

По традиции много силоса готовят районы с развитым молочным скотоводством. К примеру, в Чекмагушевском районе заложили 135 тыс. тонн, в Илишевском — 93 тыс., в Дюртюлинском — 85 тыс. тонн.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru