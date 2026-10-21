Аграрии Башкирии вдоволь заготовили корма для скота

План по заготовке кормов в республике выполнен, хотя еще продолжается в ряде хозяйств закладка силоса. Уже к 10 октября обеспеченность кормами составляла 101 процент от плановой потребности, или почти 26 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.

На сегодня заготовлено 620 тыс. тонн сена, что составляет 103 процента к плановому показателю. План по заготовке сенажа также перевыполнен — заложено более 1,1 млн тонн. Закладка силоса пока не завершилась, но сочного корма уже запасено один миллион 34 тыс. тонн.

По традиции много силоса готовят районы с развитым молочным скотоводством. К примеру, в Чекмагушевском районе заложили 135 тыс. тонн, в Илишевском — 93 тыс., в Дюртюлинском — 85 тыс. тонн.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.