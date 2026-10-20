В Башкирии определили стратегию формирования бюджета на ближайшие годы

Согласно проекту, доходы бюджета республики в 2027 году составят 326,2 млрд рублей, расходы – 345,8 млрд рублей. Дефицит запланирован на уровне 19,6 млрд рублей. Основные параметры бюджетных документов ранее были одобрены Стратегическим комитетом 8 октября 2026 года.

«Формирование подходов к бюджетным параметрам на предстоящую трехлетку проходит в непростой ситуации. Наша задача – максимально эффективно использовать бюджетные средства, направлять их на решение наиболее важных задач развития республики, безусловно выполнять обязательства перед гражданами, сохранять и развивать человеческий капитал», – подчеркнул Александр Шельдяев.

За девять месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы бюджета республики составили 160 млрд рублей. Это на 5,7 млрд рублей, или 3,7%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 2027 год поступления по этим источникам прогнозируются в объеме 247,4 млрд рублей - почти на 22 млрд рублей выше уточненного плана 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.