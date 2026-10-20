Уфа примет международный форум «Российская креативная неделя – Евразия»

О предстоящем событии сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и соберет участников со всей страны, а также гостей из-за рубежа.

«Принимать такое значимое событие для нас большая честь и ответственность. Благодарю президента АНО „Креативная экономика“ Марину Монгуш за эту возможность», — написал Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что республика считается одним из самых креативных регионов России. В этой сфере здесь трудится более 10 тысяч предпринимателей. Для них разработаны особые меры поддержки, а в муниципалитетах и на республиканском уровне регулярно проводятся «Часы креативных индустрий». В каждом городе и районе за это направление отвечает бизнес-шериф.

Кроме того, во второй раз в этом году состоится вручение премии «Создатели». Церемонию награждения решено провести именно в рамках Российской креативной недели.

Участников форума ждет насыщенная программа. Запланированы тематические площадки для специалистов в сфере IT и медиа, кинематографистов и рекламщиков, музыкантов и продюсеров, а также для архитекторов, дизайнеров и многих других. Как подчеркнул Радий Хабиров, мероприятие открыто не только для тех, кто уже профессионально занят в креативных индустриях, но и для всех, кому интересна эта тема. Не исключено, что форум станет для кого-то хорошим стартом в творческой профессии.

Ознакомиться с программой «Российской креативной недели – Евразия» и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте.

Баннер: страница Радия Хабирова в Максе.