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Экономика
16 Октября , 07:56

Бизнес Башкирии получил вдвое больше льгот на аренду госимущества

За девять месяцев 2026 года минземимущества региона заключило 47 договоров аренды госимущества с малыми и средними предпринимателями.

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Бизнес Башкирии получил вдвое больше льгот на аренду госимуществаБизнес Башкирии получил вдвое больше льгот на аренду госимущества
Бизнес Башкирии получил вдвое больше льгот на аренду госимущества

Общая площадь переданных объектов составила порядка 28 тысяч квадратных метров, а сумма предоставленной льготы — около 79 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (39 миллионов рублей) сумма выросла почти вдвое.

— Предприниматели все чаще берут в аренду более крупные и стратегически значимые объекты — общая площадь переданных помещений увеличилась до 28 тысяч квадратных метров, — рассказала заместитель премьер-министра — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская. — Мы со своей стороны намерены и дальше создавать максимально комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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