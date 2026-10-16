Бизнес Башкирии получил вдвое больше льгот на аренду госимущества

Общая площадь переданных объектов составила порядка 28 тысяч квадратных метров, а сумма предоставленной льготы — около 79 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (39 миллионов рублей) сумма выросла почти вдвое.

— Предприниматели все чаще берут в аренду более крупные и стратегически значимые объекты — общая площадь переданных помещений увеличилась до 28 тысяч квадратных метров, — рассказала заместитель премьер-министра — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская. — Мы со своей стороны намерены и дальше создавать максимально комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.