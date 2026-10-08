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Экономика
8 Октября , 05:43

Башкирия укрепляет сотрудничество с Узбекистаном

Делегация республики приняла участие в Совете регионов России и Узбекистана.

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Башкирия укрепляет сотрудничество с УзбекистаномБашкирия укрепляет сотрудничество с Узбекистаном
Башкирия укрепляет сотрудничество с Узбекистаном

Третий Совет регионов России и Узбекистана проходил с 5 по 7 октября в Фергане, сообщает пресс-служба правительства РБ. Мероприятие было нацелено на расширение торговли и запуск совместных индустриальных проектов.

— Узбекистан является для нас одним из ключевых внешнеэкономических партнеров, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — По итогам первого полугодия Узбекистан занимает шестое место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 6,5 процента. Экспорт вырос на 30,7 процента. Для нас важно не просто наращивать товарооборот, но и переходить к локализации производств на территории республики — созданию новых рабочих мест, налогов и передаче компетенций.

Делегация республики провела рабочие встречи с хокимами Ферганской и Ташкентской областей. В частности, обсуждались такие перспективы, как предоставление земель под посадку картофеля и модернизации ферм КРС в Иглинском районе, создание в Башкирии рекреационной туристической зоны «Новый Маргилан», проект «Premier Electrotech» по локализации в республике производства бытовой техники. Также получил согласование проект гостиничного комплекса «Heaven’s Garden» на берегу реки Белой.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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