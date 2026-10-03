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Экономика
3 Октября , 14:12

Александр Шельдяев в Бирске посетил производственное предприятие «Горизонт»

Исполняющий обязанности премьер‑министра правительства Республики Башкортостан Александр Шельдяев сегодня работает в Бирском районе. В рамках рабочей поездки он посетил несколько производственных предприятий и познакомился с  креативным пространством «ЧИРКОВЪ», сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Александр Шельдяев в Бирске посетил производственное предприятие «Горизонт»Александр Шельдяев в Бирске посетил производственное предприятие «Горизонт»
Александр Шельдяев в Бирске посетил производственное предприятие «Горизонт»

Первым объектом, который посетил Александр Шельдяев в Бирске, стал завод по производству инновационных токарно-фрезерных станков «Горизонт». Сегодня это единственная производственная компания в России, которая изготавливает токарно-фрезерные с числовым программным управлением автоматы продольного точения для изделий, использующихся во многих сферах производства и промышленности.

– В новых экономических условиях, когда страна встала на рельсы импортозамещения, такие станки пользуются особым спросом. Они востребованы в разных отраслях промышленности по всей стране. На них выпускаются около 10 000 наименований продукции. Высокое качество и сравнительно небольшая цена делают их очень конкурентоспособными, – отметил Александр Шельдяев после ознакомления с производством.

Продукция завода востребована в ключевых отраслях российской промышленности – от авиастроения и автомобилестроения до нефтяной отрасли, медицины и оборонно‑промышленного комплекса. Детали для штурвалов, ручного тормоза автомобилей, задвижек, медицинские штифты и компоненты для оборонно-промышленного комплекса подтверждают высокий уровень технологической оснащённости предприятия и соответствие строгим отраслевым стандартам. Данная продукция поставляется не только в Республику Башкортостан, но и в другие регионы Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкирии.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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