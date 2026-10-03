+2 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Экономика
3 Октября , 14:53

Александр Шельдяев посетил градообразующие предприятия Бирска

В рамках рабочей поездки в Бирск исполняющий обязанности премьер‑министра правительства Республики Башкортостан Александр Шельдяев посетил производственную площадку Бирского комбината молочных продуктов, который является градообразующим предприятием и Бирский спиртоводочный комбинат, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Добавить в предпочтительные источники Google
Александр Шельдяев посетил градообразующие предприятия БирскаАлександр Шельдяев посетил градообразующие предприятия Бирска
Александр Шельдяев посетил градообразующие предприятия Бирска

Александр Шельдяев подчеркнул значимость Бирского комбината молочных продуктов для продовольственной безопасности региона. По словам и. о. премьер‑министра, предприятие играет важную роль в обеспечении молочной продукцией жителей всей республики, а последовательная модернизация производства и расширение ассортимента – показатель грамотного управления и ориентации на потребности потребителей.

– Развитие таких предприятий – важный вклад в укрепление агропромышленного комплекса республики. Важно, что комбинат не только сохраняет высокие стандарты качества, но и активно внедряет новые технологии, расширяет линейку продукции, в том числе ориентированной на особые категории потребителей, например, на детей. Это пример ответственного подхода к делу и понимания своей роли в экономике региона, – отметил Александр Шельдяев.

Далее Александр Шельдяев осмотрел производственные мощности Бирского филиала АО «Башспирт». Бирский спиртоводочный комбинат основан в 1894 году на базе казенного винного склада Уфимской губернии. В 2001 году предприятие вошло в состав ГУП «Башспирт», а позже стало филиалом АО «Башспирт».

Завод провел значительную реконструкцию. Были введены в эксплуатацию новые линии розлива, модернизирована водоподготовка с использованием технологии обратного осмоса. Эти меры позволили вывести качество продукции на европейский уровень. Также были улучшены условия хранения и обработки стеклотары.

В настоящее время филиал – это полноценное производственное предприятие с такими основными производственными участками, как цех розлива, участок по приготовлению водок и ЛВИ, ремонтно-механический участок, котельная, транспортный участок, складские помещения, компрессорная и другие.

В настоящее время Бирским филиалом АО «Башспирт» выпускается 46 наименований продукции. Несколько изделий филиала входят в почетный список «Сто лучших товаров России».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкирии.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru