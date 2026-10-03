Александр Шельдяев посетил градообразующие предприятия Бирска

Александр Шельдяев подчеркнул значимость Бирского комбината молочных продуктов для продовольственной безопасности региона. По словам и. о. премьер‑министра, предприятие играет важную роль в обеспечении молочной продукцией жителей всей республики, а последовательная модернизация производства и расширение ассортимента – показатель грамотного управления и ориентации на потребности потребителей.

– Развитие таких предприятий – важный вклад в укрепление агропромышленного комплекса республики. Важно, что комбинат не только сохраняет высокие стандарты качества, но и активно внедряет новые технологии, расширяет линейку продукции, в том числе ориентированной на особые категории потребителей, например, на детей. Это пример ответственного подхода к делу и понимания своей роли в экономике региона, – отметил Александр Шельдяев.

Далее Александр Шельдяев осмотрел производственные мощности Бирского филиала АО «Башспирт». Бирский спиртоводочный комбинат основан в 1894 году на базе казенного винного склада Уфимской губернии. В 2001 году предприятие вошло в состав ГУП «Башспирт», а позже стало филиалом АО «Башспирт».

Завод провел значительную реконструкцию. Были введены в эксплуатацию новые линии розлива, модернизирована водоподготовка с использованием технологии обратного осмоса. Эти меры позволили вывести качество продукции на европейский уровень. Также были улучшены условия хранения и обработки стеклотары.

В настоящее время филиал – это полноценное производственное предприятие с такими основными производственными участками, как цех розлива, участок по приготовлению водок и ЛВИ, ремонтно-механический участок, котельная, транспортный участок, складские помещения, компрессорная и другие.

В настоящее время Бирским филиалом АО «Башспирт» выпускается 46 наименований продукции. Несколько изделий филиала входят в почетный список «Сто лучших товаров России».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкирии.