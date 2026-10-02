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Экономика
2 Октября , 07:29

В Башкирии 5,6 тысячи предпринимателей подали заявки на аренду земли без торгов

Заявки были направлены через онлайн-сервис на портале госуслуг, сообщает пресс-служба правительства.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

— Мы видим устойчивый рост интереса бизнеса к электронным сервисам. Наша задача — продолжать расширять цифровые возможности, чтобы каждый инвестор мог быстро и без лишних барьеров получить землю для своего проекта, — отметила вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Участок, находящийся в государственной собственности, можно арендовать без торгов, если речь идет о приоритетном инвестиционном проекте или размещении социальных, культурных и коммунальных объектов. Этот вариант возможен и в случае, когда предприниматель уже использует участок и вовремя вносит арендную плату.

— Удобные электронные сервисы — существенный фактор инвестиционной привлекательности Башкортостана. Республиканский портал госуслуг открывает бизнесу широкие возможности для взаимодействия с государством. Количество электронных заявлений на аренду земельных участков по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,7 раза, — подчеркнул министр цифрового развития госуправления Геннадий Разумикин.

На Инвестиционном портале РБ также действуют сервисы «Инвестиционная карта РБ» и «Имущество РБ», которые помогут подобрать подходящие участки и здания для реализации проектов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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