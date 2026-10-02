В Башкирии 5,6 тысячи предпринимателей подали заявки на аренду земли без торгов

— Мы видим устойчивый рост интереса бизнеса к электронным сервисам. Наша задача — продолжать расширять цифровые возможности, чтобы каждый инвестор мог быстро и без лишних барьеров получить землю для своего проекта, — отметила вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Участок, находящийся в государственной собственности, можно арендовать без торгов, если речь идет о приоритетном инвестиционном проекте или размещении социальных, культурных и коммунальных объектов. Этот вариант возможен и в случае, когда предприниматель уже использует участок и вовремя вносит арендную плату.

— Удобные электронные сервисы — существенный фактор инвестиционной привлекательности Башкортостана. Республиканский портал госуслуг открывает бизнесу широкие возможности для взаимодействия с государством. Количество электронных заявлений на аренду земельных участков по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,7 раза, — подчеркнул министр цифрового развития госуправления Геннадий Разумикин.

На Инвестиционном портале РБ также действуют сервисы «Инвестиционная карта РБ» и «Имущество РБ», которые помогут подобрать подходящие участки и здания для реализации проектов.