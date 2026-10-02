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Экономика
2 Октября , 11:34

Башкирия примет участие в выставке «Золотая осень — 2026»

С 7 по 10 октября в Москве состоится Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2026».

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Башкирия примет участие в выставке «Золотая осень — 2026»Башкирия примет участие в выставке «Золотая осень — 2026»
Башкирия примет участие в выставке «Золотая осень — 2026»

Мероприятие пройдет на территории выставочного комплекса «Тимирязев Центр», сообщает пресс-служба правительства РБ. Организатором форума выступает минсельхоз России. Башкирия представит свой агропромышленный потенциал на стенде площадью 144 квадратных метра.

— Продемонстрируем достижения в области АПК, в том числе научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, — рассказал заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Одним из ключевых на экспозиции станет программно-аппаратный комплекс для цифрового фенотипирования растений. Также будут представлены роботизированный мультимодальный комплекс для автоматизации ПЦР-диагностики и цифровая экосистема для управления пасеками «Цифровой улей».

Кроме того, свою продукцию представят ведущие производители продуктов питания региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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