Башкирия примет участие в выставке «Золотая осень — 2026»

Мероприятие пройдет на территории выставочного комплекса «Тимирязев Центр», сообщает пресс-служба правительства РБ. Организатором форума выступает минсельхоз России. Башкирия представит свой агропромышленный потенциал на стенде площадью 144 квадратных метра.

— Продемонстрируем достижения в области АПК, в том числе научно-технологические проекты в сфере животноводства, растениеводства и биотехнологий, — рассказал заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Одним из ключевых на экспозиции станет программно-аппаратный комплекс для цифрового фенотипирования растений. Также будут представлены роботизированный мультимодальный комплекс для автоматизации ПЦР-диагностики и цифровая экосистема для управления пасеками «Цифровой улей».

Кроме того, свою продукцию представят ведущие производители продуктов питания региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.