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Экономика
30 Сентября , 11:55

В Уфе пройдёт торгово-промышленная ярмарка Башкирии и Беларуси

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске представители Башкирии и Беларуси обсудили подготовку торгово-промышленной ярмарки в Уфе с участием белорусских компаний и государственных органов.

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«За последние годы мы выстроили прочные партнерские связи. Мы хорошо понимаем возможности друг друга, успешно решаем рабочие вопросы и умеем эффективно объединять ресурсы и компетенции. Это позволяет нам находить решения, которые дают результат обеим сторонам», – отметил возглавляющий делегацию Башкирии первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов на встрече с министром промышленности Беларуси Андреем Кузнецовым.

Проведение ярмарки в Уфе стало одной из договоренностей, достигнутых в июне 2026 года на заседании рабочей группы по сотрудничеству Башкирии и Беларуси в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России.

«Мы договорились с белорусскими коллегами, что ярмарка должна быть ориентирована прежде всего на конкретный результат. Поэтому заранее формируем потребности предприятий и подбираем потенциальных партнеров для переговоров», – отметил Рустам Муратов.

От Башкирии принять участие в ярмарке планируют свыше 70 компаний из сферы промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, ЖКХ и других отраслей. В рамках ярмарки также планируются бизнес-туры для белорусской делегации на действующие производства и предприятия, работающие с белорусскими партнерами.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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